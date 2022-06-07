駐法代表：法參院訪台意義大 助形塑台法新關係

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）法國外委會副主委率領的參議員團明天訪台，駐法代表吳志中表示，法國2月底公布的印太戰略報告首稱台灣為戰略夥伴，法國參院此次訪台攜回的資訊，也將成為形塑法國新一屆政府台法關係定位的重要參考。

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）訪團預計明天上午6時30分抵台訪問，13日離開。訪團成員另包括財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、參議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、參議員瓦特博磊（Dany Wattebled）、參議員海路鐸（Ludovic Haye）。

返台陪團的吳志中今天接受中央社訪問時強調，此次法國參議院組團來訪意義重大，不僅是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）剛連任後的特別訪問，法國即將在6月12日和19日舉行國民議會選舉，參院團在忙碌的選舉期間利用短暫空檔訪問，更凸顯對台灣的支持。

吳志中表示，訪團此行重要性的一個觀察點是來訪時機，馬克宏4月底連任成功，他新政府的許多政策方向目前正在形成過程，代表台灣可在法國未來外交戰略扮演哪些具體角色也正在「建構中」，訪團此行帶回的意見，必將牽動台法未來關係的定位。

吳志中表示，值得關注的另一重點是法國戰略思維已出現調整，有助台法關係提升，過去法國政府在印太戰略報告中從未明確提及「台灣」，但法國外交部2月底公布的印太地區戰略報告中，台灣數次被提及，且被視為經貿關鍵夥伴。法國政府2月舉辦的第一屆印太地區合作論壇，會後新聞稿也提到台灣是對抗COVID-19的防疫夥伴。

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吳志中表示，此次率團的葛里歐是台灣長期友人，對推動台法關係不遺餘力，他曾在5月6日與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）共同發起「支持台灣參與國際組織工作」決議案，以304票贊成、0票反對獲一致通過，創下法國參議院通過友我決議案的首例。

根據外交部公布行程，法參議員訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及其他相關部會首長，同時也將參訪台灣的文經建設。（編輯：翟思嘉）1110607