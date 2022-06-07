林鶴明籲放下黨派立場 協助恩恩爸爸找出真相

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（中央社記者葉素萍台北7日電）張姓網友指新北市政府消防局以「假報案」方式，表演勤務指揮中心現場給確診死亡兒童「恩恩」父親看。民進黨副秘書長林鶴明說，不管任何一個政黨，都應該在此刻放下立場，協助恩恩爸爸找出真相。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。「恩恩」的父親為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄，並於昨天到新北市消防局聽報案電話錄音

張姓網友今天指稱，新北市消防局以「假報案」方式，表演勤務指揮中心現場給「恩恩」爸爸看；新北市消防局今天回應說，是情境模擬報案量，局內同仁以「測試電話」進線勤務中心。

林鶴明晚間透過臉書指，這位網友不但具名，而且還點名新北市消防局長黃德清涉及捏造「演戲」，欺騙恩恩爸爸。

林鶴明說，若指控為真，新北市政府簡直是明目張膽、瞞天過海，全民關注恩恩爸爸要追求的真相，「結果侯友宜市長承諾的全力協助，竟然變成全力演出？」

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林鶴明認為，此刻黨派立場不是重點，不管任何一個政黨，都應該在此刻放下立場，協助恩恩爸爸找出真相；相關涉案政務官都應自請移送調查，證據應該立刻被保全，此刻更應由第三方公正單位進行調查，以資公信。

他說，新北市議會更應該不分黨派，集體要求新北市府送辦，國民黨議員如果相信侯友宜，更不應該護航；這爆料若是真實，將是地方自治史上最黑暗一頁，任何護航的國民黨籍議員，更將接受年底選民的檢驗。（編輯：林克倫）1110607