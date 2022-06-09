台斯國會聯誼會成立 盼提升兩國交流與互助

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（中央社記者王揚宇台北9日電）斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團今天參訪立法院，而立法院今天也舉行台灣與斯洛伐克國會聯誼會成立大會。會長、民進黨立委許智傑說，希望兩國未來能有更好的交流與互助。

斯洛伐克國會議員列霍茨基（Tomas Lehotsky）透過翻譯表示，雖然台灣與斯洛伐克的距離遙遠，但在中華民國辦事處代表與人員高效、積極的工作下，讓彼此變得愈來愈親近，衷心感謝台灣展現的友誼，也祝福中華民國台灣的人民，能享有和平的未來及值得享有的權利。

立法院台灣與斯洛伐克國會聯誼會今天成立，會長由許智傑擔任，副會長則為民進黨立委劉世芳、莊瑞雄及國民黨立委葉毓蘭、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華。

許智傑致詞時表示，斯洛伐克國會議員及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）對台灣非常友善，也感謝朝野立委出席今天這場盛會，一起支持台灣與斯洛伐克未來有更多的交流與互助。

許智傑也說，這次斯洛伐克好朋友訪台，除了有國家交流也有城市交流，他們10日會到高雄市進行更多經濟互惠行動。

立法院秘書長林志嘉說，立法院長游錫堃對於國會外交是全力以赴，因此不管在人力或物力上，都會全力幫忙，而立法院正值休會期間，也難得是一個沒有臨時會的休會期，許智傑或許能趕快率團訪問斯洛伐克，進行實質外交。

外交部次長曾厚仁說，這是台灣與斯洛伐克雙邊關係、台斯國會外交的重要里程碑；台灣與斯洛伐克雖然距離遙遠，但兩國因有共享的價值及共通理念，因此不會影響兩國的關係及友誼進展。

列霍茨基致詞時指出，很榮幸可以跟中華民國台灣人民藉由自由民主選舉出來的立委會面，在歷史上，台灣跟斯洛伐克有相似的歷史過程，一路上都在為自由和民主奮鬥，而這成果得來不易，一定要捍衛它的發展。

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列霍茨基說，斯洛伐克一直銘記台灣在疫情嚴峻時的慷慨援助，而斯洛伐克義不容辭支持台灣的醫藥、科學領域代表能參與世界衛生大會，而且斯洛伐克在聯合國的代表也指出，讓擁有2300萬勤勞無私人民、法治的台灣多年缺席，是非常不公平的。

德若巴發言時先用中文跟在場立委說「你好」，後來透過翻譯提到，他即將跟高雄市長陳其邁簽署雙邊合作關係夥伴協議，也很高興台灣願意招收斯洛伐克大學學生。（編輯：翟思嘉）1110609