羅秉成：未向新北下指導棋 建議還原真相告慰家屬

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（中央社記者賴于榛台北9日電）「恩恩」爸爸續追真相，政院發言人羅秉成昨天建議新北提出完整調查報告，遭批評意圖「下指導棋」；羅秉成今天說，他以法論法、就事論事，新北市2個局處橫向聯繫是否有問題，應還原真相告慰家屬。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。恩恩爸爸為尋求遲遲等不到救護車「消失81分鐘」的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄，並於6日到新北市消防局聽報案電話錄音。

羅秉成昨天建議新北將對家屬的關懷化為行動，主動進行行政調查，提出完整調查報告，遭新北市府質疑是意圖「下指導棋」。

羅秉成今天主持政院會後記者會時則說，昨天的相關發言是善意提醒與建議，他非高高在上，沒有下指導棋，而是以法論法、就事論事。

他說，整起事情包含新北市消防局、衛生局的橫向聯繫是否有什麼問題、恩恩爸爸要求橫向聯繫的資料是否齊全、錄音檔能否提供，以及1922能提供為什麼119不能提供等理由是否充分合理，都是可受公評事項。

羅秉成還說，新北市政府應該替恩恩爸爸多做一些事情，更明快積極回應，把真相還原，才是對家屬最大的告慰。

另外，恩恩爸爸昨天也不滿1922專線花143分鐘，才將案件轉送地方。指揮中心已回應「1922專線無調度119權限」，指揮官陳時中則說，將檢討SOP來因應緊急狀況，1922也許可通報或緊急調配。

衛福部次長薛瑞元今天出席政院會就者會時也表示，正在檢討改進，看能不能再縮短時間，把訊息更快傳達到有指揮調度權力的機關。

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羅秉成則補充指出，1922性質是諮詢性服務，範圍很大，防疫、檢疫、篩檢、疾病防治等，但只要有民眾打電話，都會提供服務，1922當時的服務人員也告訴家屬要尋求119協助，由地方衛生主管機關處理，但後續會把受理服務的事情做後報。

羅秉成解釋，因為不是轉接、轉介，而是服務上建議當事人如何做處理，疫情指揮中心也在恩恩爸爸有質疑的狀況下派專人說明；但若對1922相關轉送時間不滿意，這部分可以精進檢討。（編輯：翟思嘉）1110609