藍委批防疫專線無作為 綠委：1922與119功能不同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北9日電）「恩恩」爸爸控1922專線涉延誤轉送，國民黨立法院黨團今天批評1922毫無作為，指揮中心不只要檢討，恐涉及行政及法律責任。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，119是提供民眾在火災或急難救助等的報案專線，1922則是提供疫情通報與諮詢，兩者功能不同。

鄭運鵬指出，對於國民黨配合新北市長侯友宜，想要把焦點轉到1922上，民進黨團希望侯友宜指揮的新北市政府，請消防局將那天演給恩恩爸爸看的現場，進行重現，讓全國民眾一起看。

「恩恩」爸爸控1922專線花143分鐘案件才轉送涉延誤。疫情指揮中心回應「1922專線無調度119權限」；指揮官陳時中昨天表示，將檢討SOP來因應緊急狀況，1922也許可通報或緊急調配。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長吳怡玎、鄭正鈐今天在立法院召開「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理，蔡政府出來講清楚、說明白」記者會。

曾銘宗表示，衛福部長陳時中在4月時就證實並沒有延誤就醫，反而是防疫專線1922毫無作為，陳時中昨天表示要檢討，真的是講得非常輕鬆，國民黨團認為，這已經不只是要檢討，還涉及行政責任及法律責任。

曾銘宗指出，執政黨在全國疫情最嚴重的時候，不把防疫做好，竟動員府院黨及側翼，全力打擊新北市政府，執政黨心中只有選舉，真是把防疫當選戰在打，對不起全國民眾，國民黨團對這種沒有人性、冷血及違反行政倫理的做法表達抗議，並給予做嚴厲的譴責。

萬美玲表示，疫情爆發前，染疫重症送醫的指引規定確診者不能自行就醫，必須打119或防疫計程車，打119必須經衛生局認定才會調派救護車。而恩恩在4月18日過世後，指揮中心才檢討送醫指引，直到20日才放寬，讓確診者有更多彈性就醫。

萬美玲指出，為什麼指揮中心都要付出代價，甚至民眾付出生命後，才要開始進行補破網的動作，台灣的防疫真的有超前部署嗎？必須要說很多地方都很落後。且指揮中心一直呼籲民眾要打1922，民眾也把1922當作求救電話，但今天1922到底在恩恩事件中做了什麼，陳時中必須要好好檢討。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬等人今天召開記者會，要求新北市政府「再重現」一次欺騙恩恩爸爸的演戲現場，並且開放媒體，讓民眾公評。侯友宜在市議會答應過的事情，最後卻推拖拉不肯給資料，還演戲給恩恩爸爸看，這些都是侯友宜的政治決策。

鄭運鵬說，119是提供民眾在火災或急難救助等的報案專線，1922則是提供疫情通報與諮詢，兩者功能不同，但陳時中有說，在程序上因為這起案件需要檢討的地方，可以再來檢討。民進黨團開記者會，從來就沒有要苛責及批評新北市消防局及衛生局的基層人員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭運鵬表示，119的功能在新北市政府從來沒有削弱過，也沒有被1922取代過，新北市副市長劉和然也說過，有疾病需要緊急送醫者請撥打119最快速。

新北市兩歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。「恩恩」爸爸為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。而有張姓網友7日晚間在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，6日恩恩爸爸到消防局本部聽取報案音檔，上午9時30分到10時之間被引導到勤務指揮中心「觀看了一場表演」。（編輯：蘇志宗）1110609