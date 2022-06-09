更多編輯台推薦新聞：
戰事促烏克蘭台灣深化往來 基輔北京戰略夥伴關係蒙陰影
國際

戰事促烏克蘭台灣深化往來 基輔北京戰略夥伴關係蒙陰影

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

議員張志豪何博文赴監院陳情恩恩案 盼查新北疏失

2022/6/9 17:50（6/9 23:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市議員張志豪（左）、何博文（右）9日到監察院陳情，請監委立案調查「恩恩案」，全面調查新北市府是否有行政疏失，並由值日監委陳景峻（中）接下檢舉函。（張志豪辦公室提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月9日
新北市議員張志豪（左）、何博文（右）9日到監察院陳情，請監委立案調查「恩恩案」，全面調查新北市府是否有行政疏失，並由值日監委陳景峻（中）接下檢舉函。（張志豪辦公室提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北9日電）中和區男童「恩恩」案延燒，新北市議員張志豪、何博文今天到監察院陳情，請監委立案調查，並公布相關音檔，包括恩恩家屬求救通訊及橫向聯繫資訊，全面調查新北市府是否有行政疏失。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。恩恩爸爸為尋求遲遲等不到救護車「消失81分鐘」的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄，並於6日到新北市消防局聽報案電話錄音。

張志豪表示，今天已正式發函給新北市政府，必須將內部檢討與調查報告公諸於世，這事件各界都在追真相，但擔心局處間橫向聯繫的音檔會遭湮滅證據，所以特別向監委陳情，請監委立案調查，同時還給辛苦的基層消防人員公道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

何博文指出，身為新北市議員監督市府是天職，從4月27日要求市府提供真相調查報告，直到現在都只提供一份非常敷衍的居家照護指引，簡直是藐視議會到極致，也是對想知道真相的社會大眾最大羞辱。

何博文說，如果新北市府繼續迴避議會監督，拒絕提供任何資料、流程與音檔的話，那就要求監察院直接介入進行行政調查；他也認為，當中一定有明顯疏失，才會讓新北市政府隱匿資訊。（編輯：林興盟）1110609

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族