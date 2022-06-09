民代赴監院陳情查恩恩案 新北稱所有資料交檢方

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市議員何博文、張志豪今天赴監察院陳情，請求立案調查「恩恩案」並公布家屬求救訊息與橫向聯繫資訊，以及市府、市長侯友宜是否有行政疏失。市府表示，所有資料已交檢方。

民主進步黨新北市議員張志豪、何博文下午至監察院陳情，檢舉函交至監察委員陳景峻，要求調查新北市中和2歲男童「恩恩」因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡案，公布家屬求救通訊及各單位橫向聯繫資訊的聲音檔，以及調查新北市府、侯友宜是否有行政疏失。

前台中市政府新聞局長卓冠廷今天在臉書（Facebook）貼文公布新北市消防局護理師致電中和衛生所的分機號碼，質問「這兩支分機是誰的？是否為原訂應該要接消防局勤務中心電話的窗口？還是負責安排確診病患送醫的窗口」。

卓冠廷貼文指出，「衛生局某一支分機的先生是當天衛生局的值班人員嗎？是協調醫院收治的負責人嗎？衛生局當晚處理『恩恩』一家送醫的人員們有誰」。

新北市副市長劉和然下午在新北市疫情說明會表示，民眾普遍認知有防疫疑義都會直接向1922求救；市府有同理心理解「恩恩」爸想瞭解送醫過程與全貌，先前也都見過面，並告知公務體系的相關實務運作。

劉和然說，資料都已告知「恩恩」爸，不希望被模糊焦點並遭質疑造假，「造假是嚴重的指控」，相關干擾影響防疫人員的動力。市府已配合新北市消防局勤務指揮中心主任李宇松捍衛清白的案子，併同所有「恩恩」的送醫過程資料，送給檢方調查。

他指出，這些資料包括，「恩恩」媽與消防局所有的雙向通話記錄與譯文、錄音檔案。還有外界想瞭解的「所有資料」都整卷送交司法單位，以釋疑與釐清真相，還給基層人員清白。

他指出，這些資料包括「恩恩」媽打給消防局報案、119勤務中心回覆「恩恩」媽的所有雙向通話紀錄檔案與譯文，還有外界想瞭解的「所有資料」，以釋疑與釐清真相，還給基層人員清白。

新北市消防局表示，整卷送交司法單位的所有資料，除「恩恩」媽報案資料與錄音檔，還有消防局與衛生局通話聯繫、119勤務中心與中和衛生所，消防局與雙和醫院的聯繫過程，相關錄音檔案、電信公司通聯紀錄，還有曾提供給「恩恩」爸的消防局處置作為文字紀錄。

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新北市衛生局指出，衛生局協調雙和醫院調度病床時，並沒有錄音，但送醫過程與各單位聯繫的通聯紀錄也已向電信公司申請，併同曾提供給「恩恩」爸的衛生局處置作為文字紀錄，提供檢方。

新北市衛生局發言人高詩琪會中表示，外界刻意公布衛生局、衛生所人員的分機號碼，不知真正目的及用意為何，但此舉已嚴重干擾影響第一線防疫工作，更讓2年多來兢兢業業、全心全力防疫的第一線公衛防疫人員飽受各界壓力。（編輯：戴光育）1110609