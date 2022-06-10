恩爸要音檔未果 蘇貞昌：地方盡快協助讓真相大白

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）新北2歲男童「恩恩」染疫身亡，恩恩父親要求攜回通聯錄音檔未果，行政院長蘇貞昌今天說，相關資料如果給家屬清楚知道可以讓真相大白，希望新北市消防局和衛生局盡快協助家屬。

蘇貞昌上午陪同總統蔡英文參觀基隆市城市博覽會西2倉庫主場館後，媒體詢問，恩恩爸爸事件過程中，遭遇許多阻礙，是否覺得新北市政府要負責任，公布完整錄音檔？1922是疫情專線電話，現在有在野黨把這件事推給1922，及國民黨團要追究基隆2歲兒童的死亡，是要打基隆救新北市長侯友宜嗎？

蘇貞昌說，1922是全國疫情的諮詢專線，而孩子的生命消逝，大家都深感痛苦與不捨，家屬希望知道相關的資料，也都有要求中央流行疫情指揮中心在24小時內整理好資料，提供給家屬知道全貌。

家屬也非常希望知道地方（指新北市政府）消防局、衛生局到底如何回應家屬的要求，及彼此之間的橫向聯繫，相關的資料如果給家屬清楚地知道，也可以讓真相大白，希望能夠盡快地協助家屬，滿足家屬的期待。

對於政府是否有規劃外傳的指揮中心記者會在6月底結束，及衛生福利部長陳時中未來動向？蘇貞昌說，比較台灣和世界各國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，可以看到台灣在疫情控制、確診人數、中重症人數都是相對比較低，不過政府仍戒慎恐懼，不敢掉以輕心，要感謝國人一起團結合作，台灣正走到最後最關鍵的時刻，就能進入正常生活。

蘇貞昌表示，台灣雖然在高原期，但已漸漸下降，希望國人打好疫苗，同時做好防護措施，漸漸地可以出來走走，大家可以來看基隆的城市博覽會看海景、享受美食，隨著疫情和醫療量能控制好，政府會在近期召開防疫會議，會由指揮中心對外宣布相關進一步的作為。

日本「讀賣新聞」與韓國「韓國日報」日前進行共同民調，不論是日本還是韓國受訪者，都有高達73%認為中國恐將武力犯台，中國國民黨主席朱立倫訪美期間曾表示，「九二共識」是「沒有共識的共識」。

對此，蘇貞昌說，中國已公開說過從不放棄武力對付台灣，一而再地展現出猙獰的嘴臉，而正因為這樣，所以在蔡總統領導下，政府非常努力地做好各種因應，防衛台灣主權，防護國民的安全措施從不懈怠，只有備戰才能止戰。

另外一方面，全國的主流民意清楚知道，「我們要自己做好防衛自己」，他接待一波又一波的國際友人，昨天接待法國的參議院國會議員的訪問團，前幾天接待斯洛伐克的訪問團，他們都一再肯定台灣自我防衛的勇氣，對抗強大惡鄰的正確作法，中國所謂九二共識、台灣方案，就是要統一台灣。

蘇貞昌表示，很高興看到在野黨能往主流民意靠攏，清楚地知道中國飛機、武力軍艦繞台是不對的，大家一起團結對外，減少跟中國唱和，這是對的。（編輯：李錫璋）1110610