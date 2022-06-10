傳119聯繫不上衛生單位延誤恩恩送醫 新北市否認

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市議員戴瑋姍表示，「恩恩」送醫時，新北曾規定119不能跳過衛生局直接派車，疑因聯繫不上衛生單位才延誤。消防局表示，有聯繫上衛生局，並在衛生局協調下由雙和醫院收治。

民進黨新北市議員戴瑋姍今天在臉書（Facebook）貼文指出，「恩恩」事件發生時，新北市消防局內部有標準作業流程規定，119不能跳過衛生局直接派車，當天疑因消防局聯繫不上衛生局及衛生所才造成延誤。

新北市消防局長黃德清下午在新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，「恩恩」送醫日期是4月14日，當時國內在確診與居隔政策未放寬的政策下，為防範疫情擴散影響醫療與救災救護能量，依中央指引，送醫前要聯繫衛生局，接獲通知可收治醫院後，派車送醫。

黃德清指出，新北市消防「COVID-19疑似或確診病人送醫流程」，是依衛福部疾管署頒訂「居家隔離檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施」、內政部消防署頒訂「消防機關因應嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒救護應變指引」實施。

新北市消防局表示，當時聯繫不上中和衛生所時，在當晚6時21分許先與「恩恩」居住地的防疫責任醫院衛福部雙和醫院聯繫，說明病患狀況緊急，且因未能聯繫上中和衛生所而詢問是否可以收治病患，這個過程約1分多鐘。不過，雙和醫院回應，無法收治。

黃德清指出，雙和醫院當時回覆無法收治的原因，是因醫院有醫護人員確診，急診室正實施分區降載、清潔消毒，所以無法收治。

消防局表示，當晚6時25分許，消防局與衛生局電話聯繫7分鐘，說明病患狀況緊急，須立即尋找可收治的醫院送醫；期間也與家屬聯繫，詢問個資以利安排就醫，並向「恩恩」媽媽溝通表達衛生局已協調醫院。

消防局指出，當晚6時54分接獲衛生局通知，指稱雙和醫院向衛生局詢問病患狀況，並確認可送醫；當晚7時5分，119勤務中心再度致電雙和醫院確認，獲確認後，救護員立即穿著防護裝備出發，並沒有市議員指稱聯繫不上衛生局才延誤。

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黃德清表示，在「恩恩」事件後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說送醫過程並未延誤，後來中央並修改送醫規範與指引、更明確的警示症狀，有類似案件才可不經衛生單位，病患可打119緊急送醫。

新北市衛生局長陳潤秋補充說明，後來中央修改的指引中，也訂定緊急送醫以119為原則，輔助交通工具也可以自行開車或由親友接送。（編輯：戴光育）1110610