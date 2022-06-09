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斯洛伐克訪問團2人確診 蔡總統蘇貞昌健康良好

2022/6/9 13:42
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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北9日電）斯洛伐克訪問團2人確診，總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文7日接見訪問團時，全程戴口罩，目前健康狀況良好，公務行程一切正常，醫療團隊會嚴密掌握總統健康狀況。

行政院發言人羅秉成也說，院長蘇貞昌6日接見訪問團時，保持安全距離也有戴口罩，目前健康良好並無不適。

訪台的斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）與國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）今天上午PCR檢驗陽性確診；由於他們6日與7日分別拜會蘇貞昌、蔡總統，兩人健康狀況受關注。

張惇涵下午表示，蔡總統7日接見斯洛伐克訪問團時，依照防疫指引，全程戴口罩，對談時與訪團主賓間設有隔板。總統目前健康狀況良好，公務行程一切正常，總統今天上午接見法國參議院訪問團；醫療團隊會嚴密掌握總統健康狀況。

張惇涵表示，按照慣例，總統府都會在相關行程後進行清消作業，落實防疫作為。總統府除請外交部持續依照指揮中心指引，給予訪團妥善照顧，也祝福勞倫契克及歐舒斯基早日康復。

羅秉成上午在行政院會後記者會表示，蘇貞昌6日接見斯洛伐克訪問團時，落實防疫措施，包括座位安排保持安全距離、設置隔板、全程戴口罩等。蘇貞昌健康情形良好，今天下午接見法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）訪團的行程也如常。（編輯：謝佳珍）1110609

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