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賴清德：與總統互動很好 沒有什麼小說情節

2022/6/10 11:48
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（中央社記者溫貴香台北10日電）副總統賴清德今天表示，他與總統蔡英文互動很好、沒有問題，也沒有什麼小說情節；對於疫情，他說，現在是最關鍵的時刻，呼籲全民配合防疫，相信有機會一步一步走過去。

談到從政過程中最困難的政治挑戰？賴副總統說，之前在地方碰到的事情（台南市議長賄選案）固然艱辛，但也許不會是他政治生涯裡面最大的，「我最大的挑戰，也許還沒有到」。

副總統賴清德接受「官我什麼事」節目專訪，今天釋出訪問內容；被問到2019年與蔡總統進行黨內總統參選權競爭，這些年來是否被關起門來「大刑伺候」，副總統說「沒有」。

賴副總統表示，蔡總統在之後謝票行程，都公開肯定民進黨的初選，後來，蔡總統選他當副手，共同打選戰、也贏得民眾支持，這一點非常重要。

賴副總統說明當選後尚未就職前，總統指派他赴美出席祈禱早餐會，總統請外交部、國安會大力協助，他是以副總統當選人身分走公務行程，爭取國家利益，分別拜訪了美國參眾兩院。

賴副總統表示，之前有一次總統找他聊天，總統說，520就要上任了，與他討論分工，可以幫助總統什麼事情，大家同心合作，「我們彼此之間的互動很好、沒有問題、沒有什麼小說的劇情。」

他提到有一次蔡總統要做「戰袍」，想要製作一件沒有「台灣」符號，可能是私底下拜訪要穿，總統也貼心問他英文名字的縮寫，幫他做了一件；他訪問宏都拉斯，總統跟他分析很多事情，基本上，兩人彼此之間互動很好、沒有問題。

賴副總統也提到最愛的金庸小說是「天龍八部」，因內容豐富、故事曲折離奇、功夫境界高等。

談到本土疫情，賴副總統表示，中央跟地方政府共同合作，號召全民共同防疫，將疫情的傷害降到最低，這個是最重要也是最關鍵的挑戰。

他表示，台灣已進入疫情是否能軟著陸的關鍵時刻，慶幸的是全國民眾都非常配合政府政策，疫苗施打率第一劑89.88%，第二劑82.02%，第三劑是66.3%左右，全民做了相當的準備。

副總統談到，未來政府如何協助受到衝擊的產業，幫助受到影響的民眾，以及中重症患者出院後，可能會有後遺症，後續政府如何照顧，這些挑戰都非常重要。（編輯：謝佳珍）1110610

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