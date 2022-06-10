監委巡察中選會 建議修法強化公投案審查權限

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（中央社記者賴于榛台北10日電）監察院今天發布新聞稿指出，監察院副院長李鴻鈞、內政及族群委員會召集人監察委員施錦芳等6人，昨天巡察中央選舉委員會，除瞭解關注未來選務的防疫措施辦理，也建議中選會應修法強化公投案審查權限。

監察院指出，中選會主委李進勇首先報告民國107年辦理「九合一選舉」暨公投的各種亂象，以及後續檢討、因應改進措施；另外也檢討110年「全國性公民投票」不盡人意之處。

中選會4月曾宣布，攸關18歲公民權的憲法修正案複決案，與地方公職人員選舉都將在11月26日舉行投票。監委昨天巡察時，中選會也就此選務工作，說明籌備情形並舉行綜合座談與監委交換意見。

監察院109年曾調查「核四啟封商轉發電」公民投票提案未召開聽證會，即經審議認定合於規定調查案。對此，監委巡察中建議，中選會應確實檢討並健全公投聽證會、修法強化審查權限、簡化並精準表達公投。

另外，監委也關注原住民投票秘密保障問題、疫情嚴重時選務如何提前部署等議題。

監察院說，李進勇表示尊重監察院調查結果，將針對近年舉辦各項公投經驗，徹底檢討公投辦理過程，外界所質疑的各項疏失，透過修法等法定程序，強化中選會的審議權限及聽證會功能，建全公投提案及理由書，以強化公投的公信力。（編輯：蘇志宗）1110610