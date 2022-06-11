政院：人權及轉型正義處6月下旬掛牌

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（中央社記者賴于榛台北11日電）促進轉型正義委員會5月底任務結束，行政院發言人羅秉成表示，人權及轉型正義處積極籌備中，預計6月下旬正式掛牌，並將盡速成立推動轉型正義會報。

因應促轉會解散，行政院長蘇貞昌4月25日已核定新設行政院人權及轉型正義處，預計6月掛牌，並將設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人。

行政院發言人羅秉成今天對中央社記者表示，人權及轉型正義處預計6月下旬正式掛牌。

各界關注推動轉型正義會報未來成員及會報任務，羅秉成則說，將盡速擬訂設置要點，成立推動轉型正義會報；首任人權處長為司法院前專委賴俊兆。

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促轉會解散後，除行政院成立人權處和推動轉型正義會報外，原轉型正義任務將由6部會承接，法務部負責平復國家不法及識別與處置加害者；內政部主責清除威權象徵、籌設及輔導基金會辦理被害者權利回復；文化部處理保存不義遺址、政治檔案研究。

衛福部則主責照顧、療癒政治受難者及其家屬的政治暴力創傷；教育部處理轉型正義教育；國發會則主要負責促進轉型正義基金的收支保管及運用，還有政黨政治檔案審定。(編輯：黃瑞弘)1110611