陳時中指1922不具公權力 國民黨：推託卸責應道歉

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨今天表示，衛福部長陳時中說1922專線不具公權力，只是諮詢功能，這句話完全就是在欺騙社會大眾，推託責任；陳時中為撇清責任、破壞人民對1922專線的信任感，應該向國人鄭重道歉。

新北2歲男童「恩恩」染疫身亡，恩恩父親認為1922專線涉延誤轉送。國民黨立法院黨團批評指揮中心不只要檢討，恐涉及行政及法律責任。指揮中心指揮官陳時中9日表示，1922專線不具公權力，是委外經營的疫情通報跟諮詢服務中心。

國民黨今天上午召開記者會，提出「衛福部去年宣傳1922新聞稿」、「衛福部宣導影片」、「113婦幼保護專線及1999民眾服務專線」、「國軍支援1922專線」等，證明1922專線具有公權力性質，直指陳時中說1922不具公權力，根本是卸責甩鍋的說辭。

國民黨副秘書長王育敏指出，1922當然具有公權力，政府花了那麼多資源大打廣告，就是要幫人民解決問題，結果為了卸責，反而去打擊1922的公信力，這完全是錯誤作法，請陳時中面對自己的錯誤，不要去扼殺1922的功能。

王育敏說，指揮中心拍攝的防疫影片，片尾都有防疫專線1922，指揮中心發出的新聞稿也說1922具有後送功能，這都表示1922不是單純的諮詢專線，衛福部所設立的113保護專線，更證明委外不代表沒公權力，只要是政府委外的，處理人民重要的事務，當然還是有公權力。

她呼籲陳時中不要推託、卸責，現在應該檢討1922專線相關的SOP出了什麼問題。

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與會的國民黨立委洪孟楷要求民進黨政府不要卸責，中央與地方共同防疫才能打贏這場戰，台灣人民要的是指揮中心負起責任，告訴大家未來該怎麼走。

文傳會副主委王鴻薇說，陳時中的說法讓人無法接受，沒有一個政府單位會把自己的的服務專線說是民間經營的，民間經營憑什麼要政府幫忙做廣告，為什麼還要大家撥打1922專線，她指出，這難道不是瀆職、不需要立刻下台嗎。（編輯：郭無患）1110611