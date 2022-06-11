捲入綠能蟑螂弊案 文資局官員遭全票彈劾

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（中央社記者賴于榛台北11日電）彰化離岸風電工程出現「綠能蟑螂」，監察院指出，文化部文資局專委蕭銘彬收受賄賂，而前文資局長施國隆未審酌蕭銘彬是廉政風險人員，讓其主辦採購，導致損失新台幣1400萬元，2人日前遭全票通過彈劾。

彰化檢方去年調查彰化離岸風電工程「綠能蟑螂」索賄案，發現蕭銘彬涉嫌圖利特定廠商，前後收賄857萬元，將其起訴；監委葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑也立案調查，並對施國隆與蕭銘彬提出彈劾，監院7日彈劾審查會對2人皆以11比0全票通過，移送懲戒法院。

根據彈劾案文，蕭銘彬藉由水下相關調查儀器設備採購案，以及離岸風力發電開發商急欲通過水下文化資產調查報告，透過介紹盟帝公司撰寫調查報告以獲取報酬，從中謀得賄賂。

除綠能蟑螂案，彈劾案文也指出，蕭銘彬在文資局辦理雲端火災預警系統規劃建置勞務採購案也有收賄；2起案件收賄地點，包含文資局南海工作坊同棟大樓的咖啡館廁所、台北市中正紀念堂捷運站3號出口廁所內，以及文資局秘書室主任與專委辦公室內。

蕭銘彬目前停職中，彈劾案文指出，蕭銘彬為簡任第10職等的文資局專門委員兼秘書室主任，明知公務員應誠實清廉，竟藉辦理採購案件及水下文化資產調查報告審查階段，收受得標廠商及開發商賄賂共計857萬元等情事，嚴重破壞官箴，違失情節重大，事證明確。

施國隆已於去年1月退休，彈劾案文指出，施國隆是簡任第13職等的文資局局長，身為國家高階文官，有綜理局務，指揮、監督所屬人員的責任，卻在明知蕭銘彬曾遭檢舉調離職務，列管為廉政風險人員時，於政風室空窗期間，將蕭銘彬調回主辦採購事務。

彈劾案文說，蕭銘彬當時相關採購案均由施國隆核定，造成高達1400萬元的公帑損失。

施國隆也被監委發現，由其子介紹即指示辦理、核定雲端火災預警系統採購案，使頂石公司從中獲利，且退休後1月餘即擔任頂石公司顧問等，均核有重大違失。（編輯：張均懋）1110611