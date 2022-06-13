更多編輯台推薦新聞：
一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...
生活

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傳顧立雄出席台美國安高層對話 總統府不評論

2022/6/13 11:47（6/13 12:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
媒體報導國安會秘書長顧立雄（圖）下週將訪美出席台美國安高層「蒙特瑞對話」，總統府與外交部13日表示，基於台美默契不做評論。（中央社檔案照片）
媒體報導國安會秘書長顧立雄（圖）下週將訪美出席台美國安高層「蒙特瑞對話」，總統府與外交部13日表示，基於台美默契不做評論。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩、葉素萍台北13日電）媒體報導國安會秘書長顧立雄下週將訪美出席台美國安高層「蒙特瑞對話」，總統府與外交部今天都表示，台美溝通管道順暢，基於台美默契不做評論。

媒體報導，年度台美高層國安對話及軍事安全會議「蒙特瑞對話」下週舉行，地點在美國華府附近。國安會秘書長顧立雄將領軍，並率國安部門高層訪美，與美國軍政高層進行戰略對話。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

總統府發言人張惇涵上午表示，台美之間一直有順暢的溝通管道，基於台美默契，沒有評論。

外交部發言人歐江安說，台美間有許多雙邊對話機制，溝通管道順暢密切，互信良好。針對特定對話的具體細節，基於台美雙方慣例及默契，外交部不作評論。台美將在既有的深厚基礎上，持續深化夥伴關係。（編輯：謝佳珍）1110613

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族