傳顧立雄出席台美國安高層對話 總統府不評論

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媒體報導國安會秘書長顧立雄（圖）下週將訪美出席台美國安高層「蒙特瑞對話」，總統府與外交部13日表示，基於台美默契不做評論。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩、葉素萍台北13日電）媒體報導國安會秘書長顧立雄下週將訪美出席台美國安高層「蒙特瑞對話」，總統府與外交部今天都表示，台美溝通管道順暢，基於台美默契不做評論。

媒體報導，年度台美高層國安對話及軍事安全會議「蒙特瑞對話」下週舉行，地點在美國華府附近。國安會秘書長顧立雄將領軍，並率國安部門高層訪美，與美國軍政高層進行戰略對話。

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總統府發言人張惇涵上午表示，台美之間一直有順暢的溝通管道，基於台美默契，沒有評論。

外交部發言人歐江安說，台美間有許多雙邊對話機制，溝通管道順暢密切，互信良好。針對特定對話的具體細節，基於台美雙方慣例及默契，外交部不作評論。台美將在既有的深厚基礎上，持續深化夥伴關係。（編輯：謝佳珍）1110613