柯文哲拿「媽媽的話」酸政見 林佳龍：我不是媽寶

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（中央社記者葉素萍台北13日電）備戰台北市長的無任所大使林佳龍今天提出100億元推動首都主題旅遊等計畫，台北市長柯文哲回說「我媽媽都跟我講，先有計畫才編預算」；林佳龍晚間回應，「我不是媽寶」，台灣觀光業受到很大衝擊，其實100億都不夠。

有意參選台北市長的林佳龍今天稍早提出觀光政見，包括，4年投入100億，推動台北首都主題旅遊、創新遊程、流域旅遊與盛會城市等計畫；柯文哲今天在市政總質詢回應說，「我媽媽都跟我講，先有計畫才編預算」。

林佳龍晚間與總統蔡英文一起出席紀錄片「台灣男子葉石濤」台北首映會，他接受媒體聯訪時回應，「我不是媽寶」，現在台灣觀光業受到很大衝擊，其實100億都不夠。

他指出，此前擔任交通部長時也提出紓困振興、轉型升級計畫，救人如救火，觀光業是疫情海嘯第一線，100億應該都不夠，「我恨不得現在馬上就能透過台北市長的角色，來幫助首都的觀光業」。

林佳龍還提到，他與蔡總統常聯絡，溝通有很多管道；對於柯文哲認為民進黨與蔡總統會擋他選市長，林佳龍回應說，這種猜測沒有依據，民進黨還在進行評估的過程，民進黨是民主的政黨，一定會考量到主客觀因素，提出最好人選。

林佳龍並說，他提出政策願景，希望帶動大家對選舉的討論，選舉不是比個人秀或聲量，大家應該做政策性討論，他希望自己對民主的信念能夠引領這場首都的選舉。

媒體追問，是否希望民進黨在全代會前提出人選；林佳龍說，本來就預定6月會討論，如果有一些其他考量，也應該會開會討論，目前就是按照原來的節奏進行。

對於有媒體指林佳龍尋求前北農董事長許長仁支持，是在挖柯文哲牆腳；林佳龍說，「良禽擇木而棲」，許長仁是有創意且有實務經驗的前輩，提供很多寶貴意見，一起推動台北成為國際上最好的首都。（編輯：林興盟）1110613