民眾黨籲停止退場雙軌制 公私校同步減招因應少子化

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（中央社記者郭建伸台北14日電）近來不少私校申請停辦，台灣民眾黨團今天舉行記者會指出，教育部應停止私校退場雙軌制，落實私立高級中等以上學校退場條例，保護學生與教師的權益，並規劃公私校同步減招，因應未來少子化衝擊。

私校退場條例5月公布後，教育部展開相關子法修訂程序。教育部技職司副司長柯今尉日前受訪時表示，私校停辦有雙軌，除了私校退場條例，也有學校是依照「私立學校法」規範停辦。

民眾黨團幹事長張其祿今天偕黨籍議員參選人張幸松、楊寶楨，以及國立台北商業大學前校長張瑞雄、全國私立學校產業工會理事長尤榮輝舉行「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會。

張其祿指出，私校停辦雙軌進行，形同架空退場條例的功能與強制性，私校董事會可以考量自身利益，在未正式列入專案輔導學校前，依私立學校法辦理退場、清算校產，嚴重影響教師與學生權益。

張其祿表示，教育部應明確將退場條例定位為特別法，優先適用，才能保障師生權益，也確保退場學校校產的公共性。

他提到，依據國發會推估，2021至2030年大學學齡人口預估減少26萬人，若國立大學招生員額不變、家長及學生先公立後私立想法不改，10年後恐怕只有2.4萬人會選讀私立大學。

張其祿認為，教育部不應只要求私立大學與科技大學減招，公立大學也應該跟進，維持公私校學生穩定比。

尤榮輝表示，廣設大學政策在遇到少子化後已使高教發展陷入危機，出現諸多亂象，舊體制已無法適應少子化新情勢；政府須進行第二波教育改革，針對高教重新擘劃發展藍圖，呼籲執政黨重視高教，召開高教國是會議，制定總體高教發展藍圖。（編輯：楊蘭軒）1110614