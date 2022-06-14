羅智強：17日合體張善政祈福桃園 下週見柯文哲

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前台北市議員羅智強（右4）祈福走桃園行程14日上午在蘆竹區展開，他表示，17日將完成祈福走桃園行程，國民黨桃園市長參選人張善政答應要合體參與，下週預計與台北市長柯文哲見面。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月14日

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）前台北市議員羅智強今天指出，17日將完成祈福走桃園行程，國民黨桃園市長參選人張善政答應要合體參與，另預計在下週將與台北市長柯文哲在台北市見面。

羅智強的祈福走桃園行程今天上午在蘆竹區展開，羅智強接受媒體聯訪表示，台灣民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶日前拜訪他時為柯文哲帶口信，希望雙方約個時間聊聊天。

羅智強指出，事實上，以前在台北市議會服務時就與柯文哲有很多私下交流，純粹是朋友的關心，不用有過多揣測。

羅智強說，考量柯文哲公務繁忙，再加上祈福走桃園行程將在本週完成後會讓團隊休息，因此預計雙方下週會在台北市見面。

記者詢問，與柯文哲是否有合作機會。對此，羅智強表示，雙方一直是朋友，過去不管是公投、夜宿凱道，柯文哲也有探視並在精神上給予支持。

羅智強指出，「說合作一直都有很多合作」，但國民黨與民眾黨都是在野黨，彼此之間有政黨競爭，更多的是監督制衡責任。

祈福走桃園行程將於週五（17日）結束，羅智強表示，有看到張善政表達希望能合體訊息，因此昨天特別致電張善政，並邀請參與週五的祈福走桃園、完成祈福之旅。

羅智強指出，張善政已同意參與，17日當天還有約10名桃園市議員參加，也會邀請無黨籍立委高金素梅、國民黨籍立委萬美玲，希望為行程劃下完美句點，結束後會準備台灣的行腳祈福。（編輯：戴光育）1110614