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卡達簽證國籍選項無台灣 外交部：已洽外館瞭解

2022/6/14 14:39
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）有網友爆料他向卡達申請簽證前往觀賞世足賽，國籍與發照國家被迫選擇「中國」。外交部今天表示，昨天已通知轄管卡達地區的駐沙烏地阿拉伯代表處了解溝通，目前尚待回復，外交部並已與中華足協聯繫，提供協助。

風傳媒昨天報導，有網友在PTT爆料指出，他今年計劃去中東國家卡達（Qatar）看球，但申請簽證時，國籍跟發照國家在8日前還有Taiwan（Province Of China）（台灣，中國省份）可選，過2天該選項被拿掉，掃描護照後，國籍及發照國家都強制選成China（中國），電話號碼國碼也沒有+886，強制要選擇+86，他寫信溝通但卡達官方堅持不改，說系統只認China。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，外交部已注意卡達世界足球賽，台灣觀眾申請入境簽證國籍欄位可能的問題，已於昨日立即通知轄管卡達地區的駐沙烏地阿拉伯代表處協助進洽相關單位進行瞭解與溝通，目前尚待相關單位回復。

歐江安說，外交部也已就本案與我國中華足協取得聯繫，將持續保持密切聯繫，提供相關協助。（編輯：翟思嘉）1110614

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