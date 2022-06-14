更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

CEDAW第4次國家報告15日發表 11月底國際審查

2022/6/14 18:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院今天指出，歷時1年、由5院共同撰寫的「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」，明天將舉行發表記者會，預計11月底進行國際審查。

行政院性別平等處今天發布新聞稿指出，明天將舉行「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」發表記者會，由行政院發言人兼性別平等會執行秘書羅秉成主持，性平會委員呂欣潔致詞。

另外，記者會也將播放CEDAW國家報告短片，由前立委暨CEDAW第4次國家報告國際審查指導小組委員尤美女、性平會委員葉德蘭及官曉薇在片中分享CEDAW在台灣的推動歷程與成果亮點等。

性平處表示，CEDAW是目前台灣提出最多次國家報告的人權公約，自民國98年提出CEDAW初次國家報告後，至今已完成第4次國家報告，並邀請國際審查委員來台審查國家報告，就公約執行情況提出建議。

性平處說，報告具體展現台灣自民國106年至109年推動婦女人權及促進性別平等的重要成果，由5院共同撰寫，為廣泛徵詢及蒐集各界意見，辦理2輪民間意見徵詢及定稿會議，由性平會，以及關注婦女人權、性別平等的民間團體與專家學者等共同參與。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

CEDAW第4次國家報告已提報性平會第25次委員會議通過，歷時1年終於完成。性平處表示，期間歷經疫情全國三級警戒，各界對CEDAW國家報告的熱情與關注仍持續不斷，顯示台灣對婦女人權保障與性別平等價值的認同。

至於國際審查會議時間，性平處表示，預計於11月28日至12月2日舉行。目前已籌組「CEDAW第4次國家報告國際審查指導小組」，啟動相關前置作業。（編輯：林興盟）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族