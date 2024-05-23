陳其邁：國會職權修法國民黨版本有違憲之虞

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）立法院審議國會職權修正相關法案引發爭議，高雄市長陳其邁說，過去民進黨版本依循大法官會議585號解釋文，但國民黨版本中罰則還涉及刑法，逾越釋字585號意旨，有違憲之虞。

陳其邁指出，國民黨版本不但立法院調查權未排除憲法保障的獨立機關及行政特權，相關罰則還涉及刑法，已違反585號解釋意旨，法案涉及行政、立法、司法三權及民眾權益，應在符合憲政秩序前提下，經過公開且充分討論，才能符合程序正義並獲得民眾支持。

陳其邁認為，國民黨版爭議點在於沒有在委員會中進行實質討論，「在這麼短的時間內修改5個法，不僅沒有程序正義，也沒有社會溝通」；在有立委接連洩漏國防、外交機密情況下，在野黨國會改革版本讓民眾更加憂心。

陳其邁說，當年民進黨立委尤美女的版本是遵照釋字585號解釋，讓修法內容合憲，對違反聽證或調查權只處以行政罰鍰；他強調，當年自己連署的版本，跟現在國民黨版本在國會調查權的規範範圍及程序都不同。

陳其邁在市議會接受媒體聯訪時表示，國會代表人民行使立法權，對於法案內容，應在表決前有公開且充分討論，讓社會大眾能完整了解立法過程，才能化解民眾疑慮並落實主權在民的憲政理念。（編輯：陳仁華）1130523