蕭副總統讚六師專業表現傑出 讓台灣與世界連結

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（中央社記者溫貴香台北13日電）副總統蕭美琴今天出席「113年第三次六師聯誼會議」，感謝律師、會計師、醫師、建築師、牙醫師及中醫師在各專業領域表現優異。她並說，因為大家的專業表現，讓台灣更有與國際對話的基礎，與世界連結，期盼未來與各領域共同合作，讓社會持續進步，讓台灣更好。

蕭副總統晚間出席「113年第三次六師聯誼會議」致詞表示，首先感謝全國律師聯合會理事長尤美女的邀請，讓她有機會認識台灣各專業領域的菁英。並提到，尤美女擔任立委時，和她一起努力推動許多讓台灣社會進步的法案，其中最困難的就是婚姻平權法案，儘管當時社會意見分歧，面臨很大壓力，但是在大家的共同努力下，台灣社會變得越來越包容且尊重多元。

副總統說，她在擔任台灣駐美代表期間，向國際社會介紹台灣時也都以此為傲，國際友人一致肯定台灣是亞太地區最進步、最具包容力的社會。除了婚姻平權法案以外，還有很多讓台灣社會進步的法案，也需要不同專業領域的專家成為讓社會往前走的幕後推手。

談及各專業領域與國際的連結，副總統說，她在擔任駐美代表期間推動許多台美之間的合作，其中一項就是希望可以避免雙重課稅。最近，許多世界級的AI產業廠商擴大對台投資，也都很關心避免雙重課稅的議題，她非常感謝會計師公會提供專業意見，並且在台灣經濟繁榮發展的過程中，扮演非常重要的幕後角色。

副總統並說，台灣醫療讓國際社會刮目相看，醫界以醫療外交的方式，協助邦交國的醫療體系，並提供國際醫療志工服務，感謝醫師公會在前線打拚、為台灣做事。

她提到，中醫師公會除了支持國際參與，也在亞太地區國際組織中持續占有非常重要的角色。她在美國服務期間剛好是COVID-19疫情特別嚴重的時候，感謝當時台灣中藥界伸出援手，提供清冠一號作為醫療外交的重要戰力。她也特別感謝牙醫師公會協助偏鄉行動牙醫的服務，協助讓國家整體醫療資源配置更為均衡。

蕭副總統表示，面對氣候變遷的種種挑戰，台灣在與國際接軌的過程中，建築師也對淨零碳排做出重要承諾，並在法令規章的修法上扮演關鍵推手，她要感謝建築師公會協助政府推動許多政策，成為國家不斷進步的重要力量。

此外，她也恭喜全國律師聯合會正式加入國際律師協會（IBA），成為IBA國家層級會員。

副總統表示，做外交就像是台灣的推銷員，有好的產品才能據理力爭地行銷，讓台灣與世界連結；也因為台灣在各領域的專業表現及展現出的優異成果，讓台灣更有與國際對話的基礎。

副總統期盼，未來六師持續做為台灣各專業領域進步力量的領導者，政府會與大家共同努力，繼續合作，讓台灣更好。

與會者包括行政院政務委員林明昕、公共工程委員會副主任委員陳為祥、立委林月琴等人。（編輯：蘇龍麒）1130613