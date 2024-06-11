蕭副總統宴請捷克訪團 盼共同強化供應鏈韌性

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（中央社記者賴于榛台北11日電）副總統蕭美琴今天宴請捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）等人，期盼雙方在多項計畫持續交流，並進一步推展這些期間以來討論的合作計畫，以及共同強化供應鏈韌性。

總統府晚間透過新聞稿指出，蕭副總統今天午間在外交部次長陳立國等人陪同下，宴請捷克參議院首席副議長德拉霍斯，以及訪團成員捷克科研創新部次長哈利科娃（Jana Havlikova）、貿易工業部總司長歐榷克（Petr Očko）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）等官員及科技專家學者等。

蕭副總統感謝德拉霍斯此次率領科技、文化、歷史及教育方面的專家、業者及領導者來到台灣，在雙方多項專案取得進展，期盼台捷能持續深化這段期間以來所討論的各項交流與合作計畫。

蕭副總統也說，感謝捷克政府在0403花蓮地震後慷慨捐款，協助重建工作，目前新政府正努力全方位建立社會韌性，期待也感謝與捷克共同展開強化供應鏈韌性等進一步相關工作。

德拉霍斯則說，捷克與台灣的關係建立在自由、民主、人權等共享價值，兩國在地緣政治議題上有相似看法，捷克也支持台灣參與國際組織或機構，參議院幾天前也以壓倒性多數通過決議，支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

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他表示，真正的友誼不只透過言語，而是透過行動證明，無論疫情期間或發生天然災害時，兩國都相互幫助，也都同樣支持烏克蘭，期盼雙方未來能持續深化科學技術及文化等各方面的交流。

德拉霍斯還說，雙方關係基於相互尊重，願意分享知識和共同推廣民主價值，即使兩國地理距離相距甚遠，但心是靠近的，「我們在對的時間、對的地點與對的人見面」。（編輯：陳正健）1130611