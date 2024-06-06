捷克參院副議長10日訪台 邀台積電合作發展半導體

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（中央社記者劉郁葶布拉格6日專電）捷克參議院副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）將在下週一訪台，此行主要目的是推動台捷「晶片合作」。他說，台灣在生產與研發晶片領域領先全球，捷克希望從台灣獲得啟發和經驗，很歡迎台積電等半導體公司來捷克設立研究中心。

德拉霍斯將搭乘9日的布拉格台北直航班機，於下週一（10日）抵達台灣，展開為期一週訪台計劃。

德拉霍斯接受中央社記者專訪時表示，此次台灣行，他將會見行政院、立法院的重要代表，並與大學、中央研究院及產業界交流；這次訪台，「政治會議是重點」，但作為一名前科學家，他也對其他議題十分感興趣。

德拉霍斯將率領約20人代表團，包含捷克頂尖大學與科學院代表，當中有科技部副部長哈夫里可娃（Jana Havlikova），將與國研院台灣半導體研究中心（TSRI）和國家實驗研究院（NARLabs）等機構，進一步討論半導體合作細節。

此外，團員中也包含捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš），他們將在台灣開幕「捷克城堡」與「捷克音樂作曲家」展覽；同時，也在捷克文化中心啟動之際，辦理「捷克攝影圖文展」。

● 德拉霍斯多次訪台 見證台灣30年巨大變化

這將是德拉霍斯第4次訪台。德拉霍斯回憶，他與台灣的合作始於1988年，當時是透過書信聯繫，在「天鵝絨革命」（Velvet Revolution）後，他才得以實際走訪台灣，並在1990年代中期訪台2次，因此他見證台灣過去30年的巨大變化。

德拉霍斯說，2022年，他率領小型代表團訪台，儘管當時仍在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，但他與代表團受到熱情接待，包括總統在內多位重要人物的歡迎。

德拉霍斯表示，此次訪台，主要是「延續上次訪台合作計畫」，推動雙方在晶片合作進展，「很高興台灣企業與機構願意參與其中，與捷克分享他們的知識」。

德拉霍斯表示，台灣在生產與研發晶片領域領先全球，捷克希望從台灣獲得啟發和經驗，並在國內共同開發晶片設計與供應鏈韌性中心，以及進行人才培育，「捷克希望例如台積電等半導體公司，在捷克建立研究中心，並加強兩國大學在晶片設計方面的合作」。

德拉霍斯說，捷克擁有頂尖的研究設備，致力於晶片研究和設計，但仍然有發展的空間。捷克正在制定國家半導體戰略，建立總體計畫框架，同時也在擴大培訓計劃，讓學生成為未來的半導體專家。

● 捷克盼取經台灣經驗 打造半導體供應鏈

談及捷克具備的優勢，德拉霍斯表示，捷克具地理位置與直航優勢。台積電即將在德勒斯登（Dresden）設廠，而捷克首都布拉格鄰近德勒斯登，車程僅需2小時，加上台捷之間有直航，因此布拉格會是理想的半導體供應樞紐。

事實上，在布拉格和德勒斯登之間，有一個叫烏斯提（Ústí nad Labem）的地區，其與薩克森邦（State of Saxony）相接，這將是建立半導體供應鏈的潛在地區。

德拉霍斯表示，烏斯提是個工業化城市，當地有化學、煤礦、鋼鐵等工廠，如今烏斯提正努力轉型為高科技產業城市。未來半導體公司在捷克設廠，中央或地方政府可能會提供資金支持，「尤其是烏斯提地區，它們了解台積電在德勒斯登設廠帶來的優勢，正在積極討論」。

台灣第一座IC設計海外訓練基地將落腳布拉格，對此德拉霍斯表示，「這有很大潛力成為整個中歐地區培訓地。」目前台捷雙方正密集準備，讓IC設計基地在9月順利啟動。

除了IC設計基地，布拉格的查理大學（Charles University）也在與國立政治大學合作下，成立「供應鏈韌性中心」（Supply Chain Resilience Center）；捷克第二大城布爾諾（Brno）也將有一個晶片研究與設計中心。

德拉霍斯說，這些都是台捷合作計劃一部分，目標是增強供應鏈韌性與半導體研發合作。這次訪台，他將帶著專家與政治大學和國家實驗研究院，就合作詳細討論。

● 台捷合作交流多元 德拉霍斯扮重要推手

針對近期中國的環台軍事演習，德拉霍斯表示，捷克非常關注台灣周邊的軍事演習，因台灣海峽的和平穩定，對區域和全球的安全繁榮具重要性。他說，「所有解決方案都應該透過和平手段，而不是單方面行動，特別是不應以武力增加緊張局勢」。

德拉霍斯認為，希望台海局勢不會惡化，如此不會影響半導體產業鏈，但仍要確保半導體供應鏈以友岸外包（friendshoring）形式保持活躍，並進一步擴展，這方面捷克非常樂意與台灣合作。

德拉霍斯表示，台捷之間有豐富的合作潛力，除了半導體外，太空工業、生物醫學、計算機和人工智慧等領域，也都可望合作；目前捷克與台灣的大學已經有超過50個雙邊協議，數百名學生交換交流。

德拉霍斯表示，文化交流也是台捷合作的重要面向，很高興見到布拉格與台北都設有文化組，定期推動展覽、音樂會等活動。他特別期待，即將在捷克國家博物館舉辦的國立故宮博物院展覽，這將成為中歐的文化盛事。

此外，對於台北布拉格直航即將滿一週年，德拉霍斯作為雙邊直航的重要推手，他說，很高興見到台捷直航得以實現，現在每週各有2個來回航班，據他所知，機票幾乎售罄，由此可見，台捷之間不僅有大量的觀光需求，商務活動也逐漸增加，反應熱烈。

德拉霍斯表示，直航不僅讓兩國更緊密聯繫，也讓台灣遊客有機會發現布拉格之美，「布拉格是一大吸引力，但捷克不只有布拉格，還有其他美麗的城鎮」。他很期待他的第4次台灣行，樂見與台灣展開更多合作。（編輯：張芷瑄）1130606

捷克參議院副議長德拉霍斯的辦公室內擺放台灣友人贈送的布袋戲偶與紀念盤。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年6月6日