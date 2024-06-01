布拉格公民交流年會 台研究員分享對抗資訊戰經驗

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（中央社記者劉郁葶布拉格1日專電）台灣民主實驗室兩位分析師受邀在捷克分享近期台灣兩次選舉境外資訊戰調查結果。他們說，境外資訊操作已轉為更多陰謀論策略，以「敘事」來建構「認知偏見」，讓事件更難澄清、社會對話更困難。

捷克布拉格公民社會中心（Prague Civil Society Centre）於5月30日至31日舉辦Unlock 2024交流年會，因應俄烏戰爭，今年主題訂為「戰時韌性」（Resilience in Wartime），聚焦戰爭、壓迫和公民權利受限下，公民如何運用科技與創意發揮影響力。

這次年會邀集各界社會運動人士、記者、倡議者、工程師、非政府組織代表等，進行座談會、工作坊等交流活動，促進世界公民網路互動與連結。

在外交部支持下，兩位分析師許嘉元與林逢凱赴年會分享台灣對抗假訊息的經驗，發表境外資訊干預2022年台灣地方選舉與2024年大選的調查成果，以及台灣公民團體抵禦假訊息的經驗。並與捷克及他國獨立媒體等各界專家交流。

座談會時，與會者積極與兩位分析師交流，對於台灣民主實驗室如何應用研究成果，以及中國阻擋Facebook、Instagram等國外社群媒體，其他國家是否應相應禁止Tiktok、小紅書或微博等問題進行交流。

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兩位分析師均認為，境外資訊操作已轉為透過更多陰謀論策略，以「敘事」來建構「認知偏見」，變得更難澄清、提高社會對話的成本。而面對資訊戰，最終仍須回歸廣泛的溝通與對話，提高民眾對假訊息的警覺與判別。

台灣民主實驗室藉由這次年會，向國際分享台灣對抗資訊戰的經驗，並與面對相似處境的國家經驗交流。近年來，捷克政府對資訊戰和假訊息問題亦十分重視，透過民間社會的互動和資訊共享，以共同應對全球日益嚴峻的資訊安全挑戰，保障公民的資訊權利和民主價值。（編輯：韋樞）1130601