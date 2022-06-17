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新黨選將送音容宛在花籃 民進黨譴責毫無人性

2022/6/17 12:01
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（中央社記者溫貴香台北17日電）中央疫情指揮中心指揮官陳時中及相關人員確診，新黨議員參選人卻送「音容宛在」字樣花籃到指揮中心，民進黨今天譴責，藉此炒作選情毫無人性，不會受到社會認同。

民進黨發言人林靜儀上午發布新聞稿表示，指揮中心和相關防疫人員從疫情爆發以來，不眠不休900多天，每天召開記者會，向國民報告各種疫情的最新發展、回覆質疑，就是為了用最嚴謹的態度，守住台灣人民的健康。

她說，這也讓台灣人民在疫情肆虐下，還是能過著不用封城的生活，保持經濟運轉，在全球疫情之下，去年台灣還是交出優於國際的好成績。而不論是什麼背景身分的人，確診都沒有被責備的必要，更遑論詛咒。

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林靜儀表示，現在台灣也在全民團結防疫下，逐步邁向後疫情新生活。但從之前網紅朱學恒送喪禮花籃到中央疫情指揮中心，到這次新黨議員參選人送「音容宛在」花籃，可以看到這些有心人士不僅手法老套，還企圖要用這樣卑劣的行為來增加自己的曝光、試圖炒作選舉知名度。

她說，這些都不是素來溫暖與善良的台灣社會所既有的文化，民進黨對於這樣的行為予以最強力的譴責。（編輯：翟思嘉）1110617

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