不捨文面國寶林智妹辭世 總統：續傳承原民文化

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（中央社記者葉素萍台北19日電）全國碩果僅存的文面國寶林智妹昨晚過世，總統蔡英文昨天深夜透過臉書表達不捨，並感謝林智妹終身奉獻於文化的傳承和推廣，政府會繼續努力，好好傳承原住民族的語言和文化。

全國碩果僅存的 文面 文面小百科 在泰雅族、太魯閣族、賽德克族三族傳統社會中，面禮俗象徵在生命進程中成為「社會人」，肩負成家、保護聚落之社會責任，死後得以進入祖靈界。

男子曾獵首、女子具織布能力，才能獲得文面資格。

文面方法依性別而有顯著差異。男子在前額及下巴施術，女子則在前額及臉頰施術。 看更多 關閉 國寶林智妹（Ipay Wilang），昨晚在花蓮縣卓溪鄉原居住地安詳過世。

蔡總統深夜透過臉書指出，去年，她拜訪了賽德克族的文面國寶林智妹；得知林智妹離世的消息，覺得非常不捨。

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蔡總統說，她還記得兩人見面那天，當時已經將近百歲的阿嬤，特別穿上70年前親手縫製的族服，並吟唱了聖詩及她自編的歌曲，展現出美好的文化傳承，大家都很感動。

蔡總統表示，林智妹來自花蓮卓溪，是台灣原住民族文化中，文面傳統碩果僅存的傳承者。謝謝林智妹終身奉獻於文化的傳承和推廣，包括文化部和原住民族委員會在內，政府都會繼續努力，好好傳承原住民族的語言和文化。（編輯：楊蘭軒）1110619