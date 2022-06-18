文面國寶林智妹辭世 穿族服吟唱古謠成絕響

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）全國碩果僅存的文面國寶林智妹，今晚6時10分許在花蓮縣卓溪鄉原居住地安詳過世；新北市府今晚表示，國寶阿嬤穿族服吟唱賽德克傳統歌謠的畫面成絕響，她的慈祥樂觀令人懷念。

市府原民局長羅美菁晚間告訴中央社記者，高齡106歲（戶籍登記為100歲）的林智妹，18日中午自新北市立土城醫院搭乘救護車出發，於下午5時43分回到花蓮縣卓溪鄉山里部落的老家。

羅美菁說，部落的基督教會牧師帶領家屬、親友為已經彌留的林智妹祝褔禱告，林智妹在晚間6時10分過世。她已經致電家屬，對於林智妹辭世感到難過與不捨，並轉達市長侯友宜的哀悼與慰問，也會全力協助治喪事宜。

林智妹晚年移居新北，與女兒住在中和區，原民局統計，從西元2019年起，羅美菁分別與中和區長賴俊達、前中和區副區長周慶珍、民政局長柯慶忠、新北市議員馬見等人，到家中探視過4次。

羅美菁告訴記者，每次自己穿上族服、戴上頭飾去探視Yaki（奶奶）時，林智妹就會想起過往歲月，還高興的穿起賽德克族服，即興唱起族語傳統古調歌謠或自編歌曲，緬懷過去。這一件族服已經有70年的歷史，家屬說是林智妹親手編織的族服。

當時已是百歲人瑞的林智妹，即興族語吟唱，非常可愛，羅美菁說，前往探視的來賓雖不懂賽德克族語，需請她的女兒翻譯，眾人仍非常開心。林智妹也會說日語，在原鄉時，耕種地瓜、小米及玉米，年輕時候曾擔任神學院的族語老師、喜歡唱歌跳舞及編織等，個性開朗樂觀。

羅美菁回憶，每次訪視時，林智妹還會邊唱歌謠邊握住羅美菁的手說，「小妹妹，妳好漂亮」，讓人感覺長輩的溫柔於慈祥。重陽節拜訪時，還會提到她春節前夕來過，顯然記憶力很好。在離別前更依依不捨，特別用族語為大家禱告。

目前擔任坪林區長的周慶珍告訴中央社記者，對林智妹過世趕到難過，去年底還特地打電話回中和區公所，拜託中和同仁要在疫情稍緩時去探望「國寶阿嬤」，盡可能協助。

原民局說，泰雅族、太魯閣族、賽德克族傳統社會，男子狩獵等成年能力、女子具織布能力，才能獲得文面資格及論及婚嫁，將來才能與祖靈相聚，是生命儀禮、社會責任、超自然觀念等特殊的原住民族文化特徵。

原民局說，男子文面是前額與下巴紋，女子是前額及臉頰紋，因日據時期認為文面是野蠻的傳統，林智妹象徵美麗、智慧的文面遭到清除，只留下淡淡的痕跡。

中和區長賴俊達說，民國108年前往探視林智妹時，老人家還很高興並致贈其畫像副本，更親自簽名留念，如今耆老辭世，他將更珍藏這幅畫像留念。（編輯：方沛清）1110618