外交部：積極爭取派員出席菲總統就職典禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北21日電）菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）6月30日將舉行就職典禮。外交部亞太司長周民淦今天表示，台灣已透過駐處和其他管道積極爭取派員出席，但迄今還未收到菲方的邀請函。

台灣近30年唯一一次派代表出席菲律賓總統就職典禮是2010年，由前衛生署長葉金川以學者身分率團，並代表台灣向菲國轉致一封總統賀函。該次是自1992年菲律賓前總統羅慕斯（Fidel Valdez Ramos）就任時，邀請前駐菲代表詹憲卿出席以來，首次再有台灣慶賀團赴菲參加總統就職典禮。

外交部今天舉行例行記者會，對於媒體提問小馬可仕就職典禮是否將邀請台灣？周民淦表示，駐菲律賓代表處在菲律賓大選結果出爐後，立刻在推特發文祝賀菲律賓大選過程圓滿順利，也將總統蔡英文和副總統賴清德的賀電分別轉達總統當選人小馬可仕和副總統當選人薩拉（Sara Duterte-Carpio）。

周民淦表示，菲律賓預定在6月30日舉行總統就職典禮，為表達誠摯祝賀，駐菲代表處已經向菲律賓表達希望派員出席就職典禮，也透過相關管道積極爭取，目前還未獲得邀請函，駐處繼續針對此事與菲方保持聯絡。

前任菲國總統杜特蒂2006年就職時因典禮從簡，僅邀約600名親友、使節、政商界人士與會，台灣並未參加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

小馬可仕是前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子。菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）日前接受中央社訪問表示，與菲國南部納卯市（Davao）出身的杜特蒂（Rodrigo Duterte）不同，小馬可仕年輕時就赴英美求學，馬可仕家族也經常造訪美國，對美國有特殊的情感，因此會在維繫與北京關係的同時，在美中兩國間「找到適當的平衡」。

菲國學者預期，對台關係上，小馬可仕態度可能較杜特蒂政府軟化，在不違反「一個中國」政策下，菲律賓可能有機會與台灣進行一些合作。（編輯：翟思嘉）1110621