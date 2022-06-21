國民黨籲查大鑫快篩案 監院：外界不宜指揮辦案

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（中央社記者陳俊華台北21日電）國民黨今天要求，監察院應儘速立案調查大鑫快篩案。監察院表示，監委會掌握社會脈動，依法獨立行使職權，但近來不乏針對特定個案指訴監委職權行使時機、調查方式等，外界不宜指揮辦案。

大鑫資訊公司涉以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，國民黨副秘書長王育敏上午舉行記者會時表示，請食藥署公布審查過程，以昭公信；快篩試劑爭議疑雲重重，疑涉官員違法失職情事，監察院應儘速立案調查，如果監察院不敢辦，監察院長陳菊就是護航失職。

監察院中午則透過新聞稿表示，監察委員獨立辦案不受任何干涉，依憲法及增修條文規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案；凡攸關公共福祉及人民權益事項，監委都會掌握社會脈動，依法妥慎行使職權。

監察院說，對於外界具建設性的建議與指教，自當虛心檢討改進，但近來不乏針對特定個案，透過輿論，指訴監委職權行使時機、調查方式與程序者，籲請各界尊重監委獨立行使職權的空間與作為。

監察院表示，調查權的行使，是監委行使彈劾、糾舉或糾正等監察職權的必要手段，對個案有無立案調查必要、何時立案、如何調查、調查結果處理等，參酌司法院釋字第325號解釋意旨，都屬監委職權行使的核心範疇，允由監委依事實情況、證據及辦案能量等，綜合裁量判斷，不受任何干涉，外界不宜指揮辦案。

監察院指出，監察院是依憲法所設置，並賦予特定職權的國家憲法機關，監委獨立辦案不受任何干涉，立法、監察機關本於權力分立分治體制，各司其職，尤應相互尊重。

監察院說，每年受理近1萬5000件人民陳情案件，數量眾多，違失情節輕重不一，為有效運用監察資源，發揮監察功能，對公務人員及政府工作設施涉有違法失職情事，訂有立案調查標準。在立案前，多會先發函相關機關蒐整資料，避免倉促立案，影響公務員權益。

監察院強調，監委是恪遵憲法，超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨、選舉干擾。（編輯：林興盟）1110621