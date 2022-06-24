國際女醫大會開幕 總統：政治不該阻礙全球疾病防治

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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統蔡英文今天出席第32屆國際女醫師協會世界代表大會開幕式致詞表示，疾病不分國界，政治不該阻礙全球防治工作，雖然今年台灣仍未受邀參加世界衛生大會（WHA），但仍將持續積極為全球健康及國際防疫做出貢獻。

總統上午出席「第32屆國際女醫師協會世界代表大會開幕式」，總統以英文致詞表示，很榮幸參與第32屆國際女醫師協會世界大會，也很高興有這麼多來自世界各地的協會領袖與會員們共襄盛舉。

國際女醫師協會於1919年成立，會員來自90個國家，並與世界衛生組織及聯合國密切合作，也是聯合國婦女地位委員會的諮詢單位。台灣女醫師協會在1954年成為國際女醫師協會的會員，今年首度在台灣主辦世界大會。

總統提到，今年大會的主題是「年輕女性、年輕醫師：我們的靈感、我們的未來」，在鼓勵更多年輕女性進入醫學界，並解決女性所面臨的專業與醫學挑戰之際，這是當前重要的議題。這次來有自近50個國家、逾800位國際專家學者及學生與會，從慢性病治療、疫苗研發到公共衛生管理等各領域的成果。

總統說，今年4月底，台灣更新了防疫措施，以因應我國COVID-19疫情的新階段。儘管挑戰依然存在，但相信台灣人民的團結齊心，可以讓生活儘速恢復正常。感謝台灣及全世界的醫療專業人員，站在抗疫的最前線，對於大家的付出和犧牲，她銘感在心。

總統說，就像COVID-19，疾病不分國界，正因如此，政治不該阻礙全球防治工作。雖然今年台灣仍未受邀參加世界衛生大會，仍將持續積極為全球健康及國際防疫做出貢獻。希望本次大會可以提醒大家，所有人都必須團結一致，才能共同促進公共衛生及福利，此一普世、相互依存的使命。

談及性別平等，總統表示，婦女賦權是國際女醫師協會的另一項核心目標，台灣非常樂於分享經驗。由於社會和教育的大幅改革，在幫助女性從事想要的職業，且不受傳統性別角色的束縛，已獲得長足進展。但在縮小性別差距方面仍有許多努力空間，包括在醫學界。因此她樂見國際女醫師協會聚焦在為年輕女性醫師提供支援，並設法讓女性醫護人員在工作與家庭間找到平衡。

總統提到，這次大會有助深入探討如何為全世界女性醫師打造更友善的環境，相信與會優秀的台灣專業人員將樂於和大家分享自己的經驗。

總統致詞結束後，被問及前副總統陳建仁入黨是不是要接棒2024總統大位？蔡總統揮揮手不回應。

與會者包括無任所大使吳運東、立委暨中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源、立委林靜儀、林奕華、陳椒華、國際女醫師協會理事長Eleanor Nwadinobi、國際女醫師協會世界大會會長賴瓊慧、台大醫院副院長高淑芬及各國駐台使節等人。（編輯：翟思嘉）1110624