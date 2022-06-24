國民黨智庫籲政府備妥兒童疫苗 強化宣導施打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨智庫今天表示，建議政府應盡速備妥兒童及幼兒疫苗，而家長也應讓兒童盡早施打疫苗，以提高免疫力。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天召開「兒童心冠疫苗的認識與挑戰」記者會，國政基金會永續發展組召集人陳宜民指出，由衛生單位統計資料顯示，12歲以下兒童的盛行率是偏高於其他年齡族群，而幼兒又高於幼童，且10歲以下確診致死率明顯偏高。建議政府應盡速引進幼兒疫苗，讓家長選擇盡速接種。

陳宜民指出，雖然現在都已經可以針對5歲以上兒童施打第2劑疫苗，但不論是針對5歲以上或5歲以下兒童，迄今都沒有看到任何一部鼓勵家長帶小孩打疫苗的宣導廣告片，現在看到的廣告還是資深藝人陳淑芳建議打第4劑老人疫苗，政府應該善用資源。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，目前台灣出現了其他國家沒有的兒童腦炎疫情，造成了家長的恐慌，所以現在不管公衛或醫師大家口徑一致，認為兒童疫苗是必須打的。所以今天的目的就是要喚起大家的重視，因為台灣跟世界不一樣，兒童疫苗一定要打下去。

王任賢也說，就臨床實驗內容而言，BNT幼兒疫苗對亞裔人口明顯有較高保護力，莫德納幼兒疫苗則針對曾感染者再接種有更好的保護力。

此外，與會學者希望政府能夠好好扶植國產疫苗廠家，保護國人健康。（編輯：翟思嘉）1110624