南方澳大橋有望9/18通車 達成3年內完成重建目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北25日電）行政院工程會主委吳澤成昨天視察南方澳大橋重建進度，交通部公路總局指出，雖然有疫情、寒流等影響，但工程進度從未落後，截至15日為止，實際進度為89.53％，有望在9月18日通車，達成3年內重建的目標。

南方澳大橋在民國108年10月1日發生橋體斷裂坍塌，影響周遭居民與港務交通，總統蔡英文曾承諾，3年內完成橋梁重建，隨後行政院長蘇貞昌指派兼任行政院公共工程委員會主委的政務委員吳澤成，協調斷橋善後事宜。

吳澤成昨天視察南方澳大橋重建進度，公路總局蘇花公路改善工程處處長李宗仁現場報告指出，重建工程經費為新台幣8.6億元，開工日期109年7月16日，原定完工日期10月1日，但截至15日，實際進度89.53％，超前0.12％，有望9月18日能完工通車。

李宗仁說，重建工期不長，為避免耗費時間申請外籍移工加入重建團隊，因此工程團隊全為台灣勞工，雖然重建過程遇到疫情，以及冬季大雨與寒流、夏季梅雨等等導致工率下降，但進度從未落後，主要就是靠穩定天期時，工班協助加班、拉長工時。

工程會昨天晚間也發布新聞稿表示，工程進行期間，地方對於重建橋址意見不一，恐延宕重建期程，吳澤成蒐集地方各界意見，開會後達成大橋原址重建共識。

工程會說，橋梁動工後，港務公司定期召開會議，協調解決施工遭遇的問題，在宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所、蘇澳區漁會及當地居民的全力協助下，工程得以順利推動，工程會將持續追蹤及管控執行情形，使橋梁重建得如期如質完成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據工程會資料，南方澳跨港大橋重建工程交通部台灣港務公司委託交通部公路總局代辦，台灣世曦股份有限公司負責設計及監造，新亞建設開發股份有限公司施工。

工程會也說，重建橋梁採用鯖魚意象造型設計，將搭配夜間景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，配合周邊道路形成一環狀道路系統，完工後將提升南方澳地區民眾的生活便利性及地區觀光發展。（編輯：郭無患）1110625