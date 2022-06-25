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S-70C墜毀機工長殉職 鄭文燦：給家屬最大照顧

2022/6/25 13:18（6/25 14:11 更新）
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海軍S-70C直升機22日重落地墜毀，機工長劉尚鈞因傷重殉職。桃園市長鄭文燦（右）25日前往靈堂弔唁後表示，除了國防部給予撫卹以及對家屬後續的照顧外，桃園市政府也會給予各種協助。中央社記者葉臻攝 111年6月25日
海軍S-70C直升機22日重落地墜毀，機工長劉尚鈞因傷重殉職。桃園市長鄭文燦（右）25日前往靈堂弔唁後表示，除了國防部給予撫卹以及對家屬後續的照顧外，桃園市政府也會給予各種協助。中央社記者葉臻攝 111年6月25日
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（中央社記者葉臻桃園25日電）海軍S-70C直升機22日重落地墜毀，機工長劉尚鈞因傷重殉職。桃園市長鄭文燦今天前往靈堂弔唁後表示，桃市府會給予家屬協助，也希望給孩子教育基金，後續也將舉行追思會。

海軍一架S-70C反潛直升機22日重落地，造成4名官兵受傷，其中機工長劉尚鈞傷勢最重，全身有95%的二到三度燒燙傷，家屬不忍他再受折磨，選擇放棄急救，劉尚鈞在返回桃園中壢老家途中嚥下最後一口氣。

鄭文燦上午前往劉尚鈞靈堂弔唁致意，隨後接受媒體聯訪表示，劉尚鈞因公殉職，除了國防部給予撫卹以及對家屬後續的照顧之外，桃園市政府也會給予各種協助，包括喪葬、慰問，也希望給孩子教育基金，會媒合一些社會資源來照顧劉尚鈞的孩子和太太。

鄭文燦說，劉尚鈞年輕就從軍保衛國家，在演訓的時候不幸發生意外，大家都非常得不捨，希望能夠給遺族更大的鼓勵；至於是否入祀忠烈祠，則會尊重家屬的意願，目前已敲定在桃園市立殯儀館舉行追思會，家屬後續的意願市府也都會尊重。

退輔會桃園市榮民服務處處長徐偉光表示，劉尚鈞的女兒還在讀小學，榮服處有遺腹認養專戶，每個月會提供就學輔助金，一直照顧到大學畢業，其餘家庭整體部分，也會給予全心照顧。（編輯：李錫璋）1110625

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