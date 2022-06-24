S-70C墜毀機工長殉職 橋檢會同軍方勘驗採證

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）海軍S-70C反潛直升機22日在左營基地跑道重落地，其中劉姓機工長昨天晚間宣告不治。高雄橋頭地檢署會同軍方組成專案小組，今天前往現場勘驗蒐證，釐清事故發生原因。

橋頭地檢署新聞稿表示，檢方接獲高雄憲兵隊通報後，檢察長鍾和憲指示主任檢察官謝肇晶、外勤檢察官蘇恒毅及國防部調辦事軍法官楊曜綸，與高雄憲兵隊等單位，組成專案小組偵辦。

橋檢指出，專案小組上午11時前往事故地點勘驗，檢視直升機殘骸，蒐集現場跡證。後續將由專案小組會同軍方，釐清事故發生原因。

海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號2303）22日執行試飛科目操作時，疑裝備故障，導致直升機在左營神鷹基地跑道重落地，機上陳姓正駕駛、鄭姓副駕駛、劉姓機工長及郭姓檢驗士4人受傷。其中，劉姓機工長傷勢嚴重昨晚不治，遺體已送回桃園老家，由桃園地檢署檢察官會同法醫相驗。（編輯：孫承武）1110624