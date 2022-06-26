電價27日審議 蘇貞昌：兼具供電永續與民生做考量

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（中央社記者陳俊華台北26日電）經濟部明天將召開電價審議委員會，電價是否調漲備受關注。行政院長蘇貞昌今天說，發電原料成本因疫情翻倍成長，台電負擔沉重，如何讓供電永續、民生拚經濟，會審慎評估做出最好考量。

國際燃料價格居高不下，由於台灣電力公司虧損擴大，電價調漲機率頗高；目前台電已準備多個方案，包含只漲工業等用電大戶、每月用電達700度或1000度住宅等，兼顧緩解財務壓力與民眾物價衝擊，待27日電價審議會拍板決議。

蘇貞昌上午到新北市瑞芳區參訪永聯物流開發台北園區。他在受訪時表示，電是大家都是需要的，不論是天然氣、煤炭等發電原料成本，都因為疫情、戰爭翻倍成長，台電負擔非常沉重。

蘇貞昌說，如何讓供電永續、讓民生拚經濟，政府會全盤考量，電價審議委員會也會從各方面審慎評估，做出最好考量，「我們尊重」。

另外，警政署長陳家欽申請提前退休，預計6月30日生效，外界關注新任警政署長人選。

蘇貞昌表示，陳家欽勞苦功高，提出申請退休，已經在作業中，而新任署長一確定，就會對外界公布。（編輯：楊凱翔）1110626