鄧振中墨西哥確診 外館協助就醫狀況穩定

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）行政院政務委員鄧振中訪問墨西哥時確診，外交部表示，駐墨西哥代表處已請醫生替鄧振中看診，鄧振中服藥後目前身體狀況穩定。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，鄧振中18日晚間抵達墨西哥首都墨西哥市後，出現咳嗽等症狀，經快篩陽性，立即依照墨國相關防疫檢疫規定，在旅館進行自主隔離，並相應調整訪問行程。

外交部表示，駐墨西哥代表處已延請醫生替鄧振中看診，鄧振中經遵醫囑服藥，目前身體狀況穩定，駐墨西哥代表處也將持續提供妥善協助與照料。

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外交部指出，鄧振中此行訪墨主要目的是為促進台墨兩國間的經貿交流與合作，並結合應邀赴美國參加「選擇美國投資高峰會」（Select USA）的活動，率領台灣在墨國投資業者及國內牛肉進口商訪問墨西哥，以增進台墨實質經貿合作關係。

外交部指出，墨西哥是台灣在中南美洲的第1大出口市場，也是該區域內重要貿易夥伴，由於地理位置緊鄰美國，台灣有許多資通訊及電子企業前往墨國投資設廠。（編輯：楊凱翔）1110626