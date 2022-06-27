外交部感謝吐瓦魯外長無懼中國霸凌 情義相挺台灣

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）中國打壓台灣人員出席「聯合國海洋大會」，友邦吐瓦魯外長決定取消出席大會以示抗議。外交部今天對於中國表強烈譴責，並對吐國外長柯飛（Simon Kofe）無懼中國濫權霸凌，堅定情義相挺台灣，表達由衷謝忱。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，2022年「聯合國海洋大會」27日至7月1日在葡萄牙里斯本舉行，會議聚焦討論海洋汙染、海洋保育養護及確保海洋資源永續利用等實質議題，對於中國無理濫用在全權證書委員會的職權，要脅台灣友邦吐瓦魯修改代表團名單，外交部予以強烈譴責。

外交部表示，對於吐瓦魯政府協助台灣推動國際參與，吐國外長無懼中國濫權霸凌，堅定情義相挺台灣，外交部表達由衷謝忱。

外交部表示，聯合國各會員國代表團的組成一向由各會員國決定，聯合國全權證書委員會成員對於各會員國代表團的組成無從置喙。

外交部強調，中國任意施壓會員國的行為，只是再次顯露了惡劣本質，政府將持續與友邦及理念相近國家合作，共同反制中國在聯合國不斷擴張的惡意影響力。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，由於中國要求吐瓦魯將代表團中的3名台灣成員踢出名單，吐國外長憤而退出今天開幕的聯合國海洋大會，以示抗議。

報導指出，吐瓦魯外交部長雖然希望吐瓦魯能參加大會，但為表達對中國強橫行為的不滿，和3名台灣成員都宣布退出代表團。（編輯：林興盟）1110627