綠委：合理調整電價為國際趨勢 台灣仍為低費率國

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民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（右）、書記長陳歐珀（左）28日舉行輿情回應記者會指出，電價合理調整是國際趨勢，有助於合理用電、節約能源，且電價調整後，台灣仍列最低電價國家之一。中央社記者王飛華攝 111年6月28日

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北28日電）電價調漲，國民黨今天表示，蔡政府應向全民道歉，並檢討錯誤的能源政策。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，電價合理調整是國際趨勢，有助於合理用電、節約能源，且電價調整後，台灣仍列最低電價國家之一。

經濟部電價費率審議會決議，7月起平均電價調高8.4%，由每度新台幣2.6253元增加至2.8458元；其中，高壓以上產業用電大戶調漲15%，但扣除6大疫情衝擊產業，且小商店及住宅用電1000度以下不調漲，約97%用戶不受影響。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏等人今天在中央黨部召開記者會，王育敏表示，這次電價調漲完全是因為錯誤的能源政策，又在錯誤的時間點的調漲，恐怕會讓台灣經濟付出很大代價。電價調漲將帶動物價上漲，請問蔡政府抑制物價飆漲的配套措施為何。

王育敏指出，此次電價調整幅度非常大，對台灣社會的傷害才正要開始，如果蔡政府沒有能力解決人民的痛苦，應向全民道歉，並回頭檢討錯誤、荒謬的能源政策，台灣人民已經受夠了，請蔡政府懸崖勒馬。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維及副書記長謝衣鳯今天也在立法院召開記者會。曾銘宗表示，總統蔡英文過去曾宣示電價不會大幅上漲，如今電價卻大漲，蔡總統應解釋為何政治承諾跳票，並向全民道歉。

曾銘宗指出，目前台灣疫情仍嚴重，百業蕭條，無薪假人數創新高，油電雙漲將讓萬物齊漲，無疑是對通貨膨脹火上加油。 此時油電雙漲，若未來引發嚴重的通貨膨脹，國民黨團要求經濟部長王美花、行政院必須要負責，並說清楚年底選後是否又會調漲電價。

台灣民眾黨立委高虹安受訪表示，雖然這波電價調漲不影響民生、住宅用電，但不排除是適逢選舉年，漲電價趨於保守；詢問產業界狀況，調漲電價約增加營業成本1至2%，其中以半導體製程相關公司影響較多。產業界雖對調漲電價有預期心理，但更關注漲價後是否改善供電品質以及再生能源比例。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀今天召開輿情回應記者會，對於經濟部電價費率審議會昨天決議事項，黨團表示尊重及可以接受。鄭運鵬指出，沒人樂見漲電價，但包括核電大國都在調漲電價，希望國民黨講清楚，想要延役哪個核電機組，以及是否要提其他核電廠計畫，期盼國民黨討論公共政策時，不要做意氣之爭。

鄭運鵬說，電價合理調整是國際趨勢，現在不管用哪種能源都在漲價，政府也祭出各項措施來減少通膨及穩定物價，例如大宗物資持續降稅，政府都盡力在維持物價平穩，在進口關稅、貨物稅、營業稅都有吸收。

鄭運鵬指出，蔡政府調整電價不會考量選舉因素，這是跟國民黨最大的差別；調整後的電價，仍列全世界最低電價國家中的其中幾名，而且合理電價調整有助於合理用電、節約能源，對開發再生能源等也一定有幫助，希望大家一起支持這項合理方案。

此外，鄭運鵬也舉2008年起，台灣幾次重大電價漲幅數據，像是馬政府執政時期，在2008年7月跟10月電價漲幅分別為12.6%、11.19%，2012年6月則是漲10.41%、2013年10月漲8.49%；在蔡政府執政時期，2018年4月電價漲3%，這次則是漲8.4%。（編輯：郭無患）1110628