民眾黨為身心障礙確診者請命 盼改善相關防疫措施

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（中央社記者郭建伸台北28日電）台灣民眾黨立法院黨團今天偕同多個身心障礙者團體代表指出，本土疫情延燒2年，但台灣防疫措施仍缺乏健全的無障礙服務，要求政府儘速針對各障別的不同需求，改善無障礙防疫友善措施。

民眾黨立委高虹安今天偕中華民國聽障人協會理事長黃丞功、中華民國聲暉聯合會秘書長江以文、台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘、台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟、財團法人赤子心教育基金會專案負責人徐靜慧舉行記者會。

高虹安表示，指揮中心推出種種即興式的防疫措施，不僅對一般民眾不便，也對身心障礙者更加不友善，例如視障者無法順利視訊看診，「健康益友APP」沒有通用設計版本，聽障者因手語翻譯員無法同時參與，難以正確理解醫師診斷內容，甚至未考慮精障者需求。

高虹安指出，指揮中心應針對目前防疫措施，儘速改善對身心障礙者不友善，衛福部社會及家庭署須盤點不同身心障礙障別的需求，協助指揮中心務實建立不同需求的通用服務，確保所有身心障礙者充分享有人權及基本健康權。

黃丞功表示，一般人可以用電話問診，但聽障者因聽力不便，確診若要就醫，醫師問診帶著口罩會是溝通瓶頸，只能透過聽打或手語協助，盼相關單位能協助解決身心障礙者問題。

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江以文表示，地方政府社會局早已設置手語翻譯、同步聽打窗口，但衛政單位沒有應用這樣資源，反而以一直打電話的方式聯繫聽障確診者，盼未來防疫專線思考設置即時文字互動管道，並增加溝通需求、障礙別欄位註記等。

莊棋銘表示，各縣市應設置防疫無障礙資訊專區，包含防疫無障礙計程車、旅館、診所等，以便民眾能快速搜尋；不是每個身心障礙者都熟悉3C操作，政府也應建立社區服務人員，協助確診者送藥、物資或送餐。（編輯：郭無患）1110628