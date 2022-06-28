郝龍斌：北市選戰黃珊珊拿20% 那就是民進黨當選

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（中央社記者王承中台北28日電）前台北市長郝龍斌今天表示，年底台北市長選戰，若台北市副市長黃珊珊能拿到20%的選票，那大概就是民進黨當選。確保深藍選票將是國民黨台北市長參選人蔣萬安的選戰關鍵，要守住35%的選票，在這個前提之下才來積極爭取年輕選票。

年底台北市長選舉，除了國民黨及民進黨外，現任副市長黃珊珊可望接下台北市長柯文哲棒子參選，形成藍綠白「三腳督」態勢。

郝龍斌今天在網路節目「有話郝說」中表示，黃珊珊是親民黨籍，雖然黃珊珊表示自己是中立，但一般深藍還是認為黃珊珊是藍軍，這次台北市長選舉是兩藍一綠，誰能拿到43%的選票就當選。

郝龍斌指出，對國民黨台北市長參選人蔣萬安來說，黃珊珊的得票就是變數，如果黃珊珊能拿到20%的選票，那這場選舉大概就已經結束，大概就是民進黨當選。

郝龍斌表示，這次「三腳督」要棄保、要操作都很難，因為蔣萬安、衛福部長陳時中、黃珊珊都很強，陳時中後面有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，而黃珊珊背後有柯文哲，是地方執政，蔣萬安相對來講是較難操作的一方。

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郝龍斌指出，蔣萬安這一局是艱苦的一戰，如何確保深藍選票不被黃珊珊拿走，將會是選戰關鍵，蔣萬安要守住35%的選票，包括軍公教、40歲、50歲以上的藍軍支持者，絕不能被黃珊珊挖走，在這個前提之下才來積極爭取年輕選票。

至於年底是否會發生棄保？郝龍斌表示，大規模棄保不可能，蔣萬安主要是在跟黃珊珊爭取60%多的泛藍選票，蔣萬安要把跟黃珊珊的差距拉遠，如果能拉5%、10%過來就當選了。（編輯：蘇龍麒）1110628