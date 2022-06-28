電價調漲 朱立倫：錯誤能源政策造成

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（中央社記者王承中、溫貴香台北28日電）電價調漲，國民黨主席朱立倫今天表示，追根究底，就是台灣錯誤的能源政策所造成的問題，台灣高度依賴化石燃料作為發電來源，當國際能源價格大漲，台灣只能全數吸收，直接衝擊國內產業和經濟活動。

民進黨發言人黃世杰指出，國民黨持續的灌輸錯誤的資訊給民眾，暗示核電可以抑制電價調漲，但事實上，所有使用核電、建設核電的國家，「電價漲幅都比台灣還要高」。顯見國民黨不僅搞不清楚國際趨勢，能源政策只剩下一招就是「重啟核四」，但卻忘了台灣人民才剛在去年底公投案中用選票否決，難道國民黨還想在這樣的情況下，無視世界趨勢，繼續用話術唬弄民眾，替重啟核四鋪路嗎。

經濟部電價費率審議會決議，7月起平均電價調高8.4%，由每度2.6253元增加至2.8458元；其中，高壓以上產業用電大戶調漲15%，但扣除6大疫情衝擊產業，且小商店及住宅用電1000度以下不調漲，約97%用戶不受影響。

朱立倫今天在臉書粉絲團發文表示，經濟部決議要將平均電價調高8.4%，宣稱因為只調漲用電大戶，對整體物價的影響只有0.043%。但是調整大戶電價，成本的提高必將反映在消費者身上，必然加劇通貨膨脹，或減產造成經濟衰退。

朱立倫指出，追根究底，就是台灣錯誤的能源政策所造成的問題。台灣高度依賴化石燃料作為發電來源，進口能源占比高達97%，當國際能源價格大漲，台灣只能全數吸收，直接衝擊國內產業和經濟活動。

朱立倫表示，更危險的是，因為高度依賴進口能源，很可能產生國家安全的危機。目前燃料安全存量：煤炭是36天，石油150天，天然氣僅有10天。

朱立倫指出，最近德國已經示範給全球看過一次了，德國近6成的天然氣來自俄國。今年第一季，德國天然氣批發價格已經比去年同期高出20倍，電價則高出8倍，結果5月德國通貨膨脹近8%，近50年來最高，還要面臨工廠被迫停產，經濟面臨衰退的風險。

朱立倫表示，台灣的低電價議題當然應該討論，但此時在疫情跟通膨的夾殺下，不適合一次性將電費調漲那麼高，因為全民都將受到影響。政府必須深切檢討，漲電價到底是全民補貼台電虧損，還是全民為錯誤的能源政策買單。（編輯：林興盟）1110628