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林佳龍提北市住宅政策 補助1000萬元青年購屋貸款

2022/6/29 11:01
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（中央社記者葉素萍台北29日電）積極爭取參選台北市長的無任所大使林佳龍今天提出7項首都願景住宅都更政策，包括，研擬擴大青年貸款額度，補助青年購屋貸款額度提高上限為1000萬，政府補貼利率1%，期限5年；增加臨近捷運社會住宅至少3000戶。

林佳龍今天透過臉書發表首都願景的12門課「住宅都更篇」政策，他說，台北市的房價持續上升，在台北市買房須不吃不喝16年才能買到第一間房子。

他說，房屋貸款負擔率全國平均為37.83%，台北市更高達65%，也是全國最高，購屋負擔成為台北市年輕人的痛。

林佳龍主張，劃定加速危老重建與民辦都更示範地區，增加危老重建與民辦都更基礎容積，從225%增加為300%，誘導性給予更大參與重建意願。

他說，都市更新整建維護補助預算10倍增，市府於111年度僅匡列3900萬元（含增設電梯型、外牆整新型、耐震補強型），他主張應擴大為4億元，並將現有被動輔導及審核的機制，改為主動指認、輔導，並協助提案，加速進行。

林佳龍說，在台北市，中央與地方已規劃合力興建3萬戶社會住宅，未來8年他主張再興建青年社宅2萬戶，合計5萬戶，讓工作在台北市的年輕人優先承租；台北市即將興建的捷運東環線、基隆捷運，以及他主張的捷運松山新店綠線延伸至內湖所新設的車站，配合推動容積獎勵，興建至少3000戶社會住宅。

林佳龍主張，應制定青年負擔得起的社會住宅租金基準。社宅租金應參考各地區周邊公寓、大廈中古屋每坪月租金，採租金中位數打8折為標準租金，若為社會弱勢戶則為64折，若為經濟弱勢戶則為5折；為能符合青年薪資及生活費用，他主張台北市社會住宅應該研擬制定更合理租金上限。

此外，林佳龍也主張，研擬擴大青年貸款額度，補助青年購屋貸款額度提高上限為1000萬，政府補貼利率1%，期限5年，讓青年自由選擇購買自己的房子；研擬增加地上權住宅，土地公有、合理房價，讓有心有力在台北市購屋的市民有更多元的方式，擁有自己的第一間房子。（編輯：翟思嘉）1110629

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