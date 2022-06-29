蔡其昌：林佳龍知道何時該爭 若沒機會也會妥善處理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北29日電）無任所大使林佳龍爭取台北市長提名，立法院副院長蔡其昌今天受訪表示，林佳龍身經百戰，知道什麼時候該爭，如果知道沒機會，一定會做最妥善處理。至於雙北何時提名，他認為，時間應該差不多了，不會拖到8月。

民進黨選舉對策委員會28日晚間召開會議，選對會一致同意，建議徵召黃秀芳為彰化縣長參選人、總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長參選人，並提交下一次中執會，進行徵召提名作業。

代表民進黨參選台中市長的蔡其昌今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，主持人周玉蔻詢問，民進黨彰化縣長選舉是否會分裂。

蔡其昌說，魏明谷跟邱建富都有其支持者，而黃秀芳的形象非常好，在立法院問政專業，政治味沒那麼濃烈，團結起來，基本盤是存在的。

關於嘉義市長部分，周玉蔻提到，李俊俋當初在民進黨立委初選時，敗給現任立委王美惠。蔡其昌說，不能說哪一場選輸就怎麼樣，李俊俋和王美惠是兩強，而且是不同風格的人，很難放在天平兩端比較，「一個走創作歌手，一個是走偶像歌手」。

周玉蔻也詢問，民進黨台北市、新北市長人選是否在本週或下週決定；蔡其昌說，差不多了，不可能在8月才提名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對林佳龍爭取台北市長提名，周玉蔻以「很兇」形容，蔡其昌表示，他在台中和林佳龍合作很久，了解林佳龍只是強烈表達對台北市的想法，而且林佳龍身經百戰，在黨內這麼長的時間，知道什麼時候該爭，而如果知道沒機會，一定會做最妥善的處理，民進黨不可能會分裂。

談到台中市政議題，蔡其昌說，如果他擔任台中市長，一定會讓捷運藍線趕快動工。（編輯：郭無患）1110629