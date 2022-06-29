駁斥國台辦 外交部：中共從未統治台灣舉世皆知

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）外交部今天表示，針對中國國台辦發言人發表「中華人民共和國擁有台灣主權、台灣無權參與國際組織」等謬論，外交部予以譴責，並強調中共從未統治台灣是舉世皆知的事實，呼籲中國政府多照顧人民福祉，別對台灣人民文攻武嚇。

外交部長吳釗燮日前受訪時提出「中國從未統治過台灣」、「兩岸互不隸屬」，美國等派軍艦穿越台灣海峽是實踐航行自由，彰顯對區域和平穩定重視等說法。中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會提出四點回應並稱中國擁有台灣主權。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，台灣不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治台灣，這是再清楚不過、舉世皆知的歷史事實，也是兩岸的現狀，不能因中國政府自身的政治野心，就妄稱因其祖先曾踏足某些土地，而主張這些土地自古就屬於中國，這種違反聯合國憲章的行徑，破壞以規則為基礎的國際秩序，不被文明世界所接受。

外交部表示，中國政府為了擴張勢力範圍，不斷以解放軍、海警、海上民兵等騷擾區域各國，甚至對他國飛行器作出危險挑釁及不雅動作，完全違背中國國家主席習近平在2021年9月21日對全世界的宣示：「要堅持對話而不對抗、包容而不排他；中國過去沒有，今後也不會欺負他人，不會稱王稱霸」。中國國台辦、外交部、國防部都應對此深自檢討。

外交部指出，中國政府近日來升高對台軍事威脅，動輒以大批機艦騷擾台灣防空識別區，破壞海峽中線默契，宣稱台海非國際水域，發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要」等，建構並擴大其灰色地帶戰術的操弄空間，欺壓恫嚇台灣人民。

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外交部提醒，中國人民近來受封城所苦，甚至已有多處銀行限制人民提領其存款，中國政府應多考慮自身百姓的自由與民權，藉由威脅恫嚇台灣，無助於中國人民的權利與福祉。

外交部再次強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是事實也是兩岸現狀，只有透過民主程序選出的政府有權在國際社會代表台灣。中華民國政府堅守主權不容中國政府侵犯併吞，也會堅持台灣前途必須遵循台灣人民意志的立場，而這些是台灣人民的共識，台灣人民與政府絕不會在中國脅迫下屈服。（編輯：翟思嘉）1110629