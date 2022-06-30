綠委籲凍漲醫療電價 政院：經濟部評估

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（中央社記者王揚宇、賴于榛台北30日電）民進黨立委羅致政等英系立委今天表示，明天開始將實施新一波電價調整，考量醫療院所為民眾提供防疫及救治等功能，希望能凍漲醫療電價，讓醫療人員在更好的工作環境照顧民眾。

行政院發言人羅秉成上午在行政院會後記者會指出，受到疫情、俄烏戰爭影響，燃料價格節節升高，對台電是沉重負擔，因此電價審議委員會決定合理調整電價，不過多數1000度以下住宅跟小商家不受影響，這是兼顧電價合理性以及民生物價穩定性所做的平衡決定。

羅秉成表示，近日有些受影響產業也提出相關建言，因此包含醫療電價是否凍漲等，將由經濟部評估、衡量。

經濟部電價費率審議會27日決議，7月起平均電價調高8.4%，由每度新台幣2.6253元增加至2.8458元，終結連七凍；其中，高壓以上產業用電大戶調漲15%，但扣除6大疫情衝擊產業，且小商店及住宅用電1000度以下不調漲，約97%用戶不受影響。

民進黨立委羅致政、邱泰源、劉櫂豪、江永昌等英系立委今天在立法院召開記者會，提出「顧全民挺防疫，凍漲醫療電價」訴求。

羅致政表示，疫情期間，不管是大型醫院或地方診所，都發揮了第一線防疫與救治的功能；醫療電費之於整體用電更是救命電費，相當程度保障防疫政策的完整性，期待透過公開呼籲，給予以醫療單位更多支持，共同走過防疫的最後一哩路。

江永昌認為，醫院與診所的醫療用電，占全國用電的比例非常低，卻是非常重要的救命用電，他們擔負防疫重任，現在不是漲他們電價的時候。

同時身兼中華民國醫師公會全國聯合會理事長的邱泰源則以長期在醫院所見，說明近年來醫療單位持續在節電策略上所做的努力，也說醫療用電在院所中屬於基礎設施而非商業設施，因此有足夠且無虞的電價設計，對醫療院所非常重要，希望能凍漲醫療電價，讓醫院運作順暢、人民得到更好的照顧。

劉櫂豪說，呼籲行政院在這波電價調整中凍漲醫療電價，這也是對醫療院所守護台灣民眾健康的支持。（編輯：郭無患）1110630