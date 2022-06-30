外交部：確認遭印尼扣押船員安全 爭取儘速人船釋放

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）針對國籍漁船「喬和」號19日行經麻六甲海峽時遭印尼軍艦登檢扣押，外交部今天表示，駐印尼代表處前天已派員探視船組人員，確認生活狀況無虞，外交部與駐印尼代表處將持續與印尼方聯繫，爭取人船儘速釋放。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，國籍漁船「喬和」號19日行經麻六甲海峽時遭印尼軍艦登檢扣押，目前留置於印尼亞齊省司馬威（Seumawe）海軍基地中。

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崔靜麟表示，外交部在接獲行政院農業委員會漁業署通報後，隨即請駐印尼代表處透過管道瞭解「喬和」號人船狀況及案情。據瞭解，印尼軍方是以「喬和」號行經印尼領海時未懸掛國旗且捕魚設備未放置於艙內為由，登檢「喬和」號並予以扣押。

外交部表示，駐印尼代表處已經在28日派員前往亞齊省，除探視「喬和」號船組人員外，並確認相關人員生活狀況無虞。外交部與駐印尼代表處將持續與印尼方保持密切聯繫，提供「喬和」號船主必要的協助，爭取人船儘速釋放，保障台灣漁船的相關權益。（編輯：翟思嘉）1110630