率團拜會美方 江啟臣：傳達盼台美有更具體進展

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率領立法院外交及國防委員會訪美團的國民黨召委江啟臣（右2）30日表示，訪團拜會國務院與AIT等單位，希望台美關係看到更具體進展，不要只停留在對話。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年7月1日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電）立法院外交及國防委員會組團訪問美國，今天結束首站華府行程。率團的國民黨召委江啟臣表示，他們拜會國務院與AIT等單位，傳達希望在台美關係上看到更具體進展，不要只停留在對話。

江啟臣26日率領由國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭及洪孟楷組成的立院團訪美，27日抵達首站華府，接連拜會美國在台協會（AIT）、國務院等政府單位，也拜訪4位聯邦議員，進行國會外交，另外也前往駐美代表處及駐美軍事代表團視察。

據了解，江啟臣一行人在華府期間也拜會白宮國安會，之後轉往鳳凰城訪問，預計可能與AIT主席莫健（James Moriarty）會面。

江啟臣離開華府前接受媒體訪問，總結首站訪問成果。他表示，華府行程排得豐富，見到很多人，也講了很多話；國會考察很重要一個功能，就是把國內聲音帶到國際，尤其是作為國際意見交流彙整地的華府，在對美外交工作上面，不能沒有台灣國會的聲音。

江啟臣指出，過去幾年來，執政黨宣稱台美關係堅若磐石，在這號稱底下，相信人民有更多更高的期待，期待更具體的結果、更具體的進展，期待軍售能夠更有效率，也期待在台灣安全保障上面，能夠更看得見，更感受得到。

另外在台美經貿上面，江啟臣說，人民也期待不要一直停留在談，停留在喊，停留在對話上面，而是能夠有具體的計畫出來，讓外界知道何時能達成什麼樣子的合作或結果。

江啟臣表示，這類實質議題及問題，他們不光是拋給駐美代表處，在與國務院官員、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）對話期間，也把這些問題與關切告知美方。

此外，江啟臣一行人也向美方建議，台美應在能源上合作。他說，台灣美國商會一天到晚抱怨台灣缺電，能源不穩，能源也涉及國家安全，台海安全不是只在軍事，還包括台灣整體持續力與永續力；若能源不能持續，要圍堵封鎖台灣太容易，不用等到打仗，台灣就可能自己陷入缺電癱瘓當中。

至於駐外單位視察結果，江啟臣表示，從理想上來講，當然還是有進步的空間。在目前美中競爭又對抗，加上爆發俄烏戰爭，全世界聚焦台海情勢狀況下，可以預期台美關係未來會更受到重視，相對的也會給駐美單位帶來更大工作壓力。

他舉例，駐美軍事代表團的角色勢必會更吃重，恐怕不是只有討論軍購案，也可能包括台美軍事合作及訓練交流，例如前陣子外界討論的國民兵合作等。

江啟臣說，他們樂見台美有更多、更新、更廣的發展與進展，能夠更深化、更廣化。他期勉所有駐美人員能夠繼續努力，立法院站在監督的角度，只要做的好的，絕對是給予肯定，但是需要再加強努力的地方，也會具體提出要求。（編輯：高照芬）1110701