批中國打壓台灣芒果 吳釗燮：怎找到水果鼻子做PCR

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中國澳門以台灣芒果驗出Covid-19為由暫停輸入，外交部長吳釗燮1日反譏，「到底他們怎麼找到這水果的鼻子來做PCR檢測？」（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）中國澳門以台灣芒果驗出Covid-19為由暫停輸入，外交部長吳釗燮今天反譏，這是經濟脅迫，用的是怪異又毫不具說服力的偽裝，「到底他們怎麼找到這水果的鼻子來做PCR檢測？」

吳釗燮今天在外交部官方推特（Twitter）以署名JW的個人推文指出，中國澳門禁止台灣芒果進口，這是以怪異、毫不具說服力的偽裝方式進行經濟脅迫。中國在對台灣魚類產品下手後，又對台灣的芒果測出Covid-19陽性，但到底他們怎麼找到這水果的鼻子來做PCR檢測？

澳門日報報導，一批自台灣進口的芒果樣本6月29日COVID-19核酸檢測陽性，20箱共重100公斤涉事貨物全數封存銷毀，即日起暫緩廠商相同來源產品進口1週。

防檢局今天表示，目前科學研究未發現有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒透過水果傳染人，也未收到澳門通報芒果不合格，呼籲澳門依國際規範採行符合風險管控適當措施。（編輯：林興盟）1110701